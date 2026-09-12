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MotoGP | Bezzecchi: "Ho avuto problemi di stabilità. Succede a serbatoio pieno già da 2 gare"

Marco ha firmato il secondo posto nella Sprint di Misano, battuto solo da Marc Marquez dopo poche decine di metri dal via. Lui non recrimina sulla scelta della gomma posteriore (Soft contro la Medium di Marc e Martin), ma sa di dover sistemare qualcosa in vista di domani.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Pubblicato:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Sin dalle qualifiche del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini è stato chiaro come la lotta per il successo fosse circoscritta a Marco Bezzecchi e Marc Marquez. E così è stato.

Il momento chiave della gara è stata la partenza: il pilota della Ducati ha fatto meglio del romagnolo. Non di tanto, in realtà. Ma quel po' che bastava per girare in testa in curva 1 e prendere un piccolo margine che poi è riuscito a mantenere fino al termine del giro 13, sotto la bandiera a scacchi.

Bezzecchi, rispetto ai piloti con cui ha condiviso il podio - Marquez e il suo compagno di squadra Jorge Martin - ha affrontato la gara corta con una Soft al posteriore. I diretti rivali per il titolo hanno invece preferito una Medium. Marc è riuscito a entrare in sintonia meglio con il proprio mezzo e le gomme sin dal primo giro, mentre Bezzecchi ha iniziato a mostrare un buon passo dopo 3 o 4 giri.

"Non lo sapremo mai se con la media al posteriore sarebbe cambiato qualcosa. Ma sono soddisfatto e non ho dispiaceri", ha detto il pilota di Aprilia Racing al termine della Sprint. "Ho dato tutto quello che avevo. RIspetto alla Sprint di Aragon ho fatto tutto bene, anche all'inizio". 

"Solamente Marc è stato un po' più bravo di me. Beh, solamente... è stato un po' più bravo. Non c'è troppo da recriminare, solo fargli i complimenti e cercare di rendergli la vita più difficile nella gara di domani. Sono contento comunque di quello che abbiamo fatto oggi, sia in qualifica che nella Sprint".

"Marc a metà gara ha sicuramente rallentato un po', mentre io dopo 3 o 4 giri ho iniziato a sentirmi meglio. Ci ho messo un po' più del previsto a fare un passo buono nella Sprint. Rispetto alle prove, purtroppo, ho faticato di più nei primi giri, soprattutto in stabilità, nel senso che la moto era più nervosa, più difficile da frenare, era più difficile in tutto. Questo mi ha un po' condizionato, perché quel plus che avevo in trazione (con la Soft) più che sfruttarlo mi ha quasi dato fastidio. Peccato. E' qualcosa che si è già verificato nelle ultime 2 gare, soprattutto con serbatoio pieno". 

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Misano ha ripresentato una situazione che già abbiamo visto nel corso dell'anno, con Marquez e Bezzecchi uno contro l'altro al via di una Sprint o di una gara lunga.

"Sì, infatti... (sorride, ndr). Onestamente non saprei cosa fare di diverso. Freno prima e incrocio la traiettoria? Non credo possa funzionare, perché poi dietro ci sono anche tutti gli altri. Vediamo cosa inventarci. Per quanto riguarda l'ultimo settore, c'è sicuramente qualcosa da limare. Sappiamo bene che in quel tratto Marc è più bravo. Dovremo lavorare bene, capire cosa fare di meglio per limare qualche centesimo".

Bezzecchi ha poi spiegato la scelta della Soft per la Sprint. Una questione di feeling che la mescola gli aveva dato nel corso delle prove. In vista di domani, invece, la scelta non è ancora stata definita. 

"Nelle prove mi ero sentito meglio ed anche per questo ero convinto della scelta della Soft al posteriore. Adesso sarebbe facile dire che con la Medium sarebbe stato tutto fantastico. Ho continuato per la mia strada. Per domani non so ancora quale gomma sceglierò, perché la gestione della gara lunga ti permette in questa pista di usare sia le medie che le Soft. Il grip è buono, il degrado è basso e il passo, si spera, sarà più lento di oggi. E' possibile usare entrambe".

Per concludere, Marco ha parlato del rapporto con Marquez. Tra i due c'è rispetto, anche perché entrambi sanno cosa significhi lottare tutta la stagione per il vertice e i sacrifici che tutto ciò richiede.

"Con Marc c'è rispetto reciproco. Lottiamo entrambi per lo stesso obiettivo e sappiamo gli sforzi che facciamo per cercare di raggiungerlo. Per ora però c'è Martin davanti a tutti...".

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