MotoGP | Bezzecchi ha un forte dolore cervicale: non sembrano esserci complicazioni, ma va in ospedale

Doveva essere la domenica del riscatto, invece si è conclusa nel peggiore dei modi per Marco Bezzecchi, all'Ospedale Universitario di Groningen. Il Gran Premio d'Olanda è durato pochissimo per il pilota dell'Aprilia, che al secondo giro si è reso protagonista di un incidente davvero impressionante, che avrebbe potuto avere anche conseguenze più gravi di quelle che sembra aver avuto, almeno in prima istanza.

Il riminese ha perso l'anteriore della sua RS-GP in percorrenza della velocissima curva 15 del circuito di Assen e, una volta arrivato nella ghiaia della via di fuga, ha iniziato a rotolare in maniera davvero rovinosa, con una dinamica testa-piedi davvero brutta da vedere. Tra le altre cose, è arrivato davvero vicino alla barriere prima di arrestare la sua corsa.

Fortunatamente, è arrivata quasi subito la comunicazione che il portacolori della Casa di Noale era cosciente e che sarebbe stato condotto al centro medico dell'impianto olandese. I primi esami eseguiti non hanno mostrato complicazioni a livello neurologico o sistemico, ma siccome Marco lamenta un forte dolore a livello cervicale è stato deciso di trasferirlo in ospedale, come ha confermato l'Aprilia con una nota diffusa poco prima della conclusione della corsa.

"A seguito della caduta durante il Gran Premio di Assen, Marco Bezzecchi è stato immediatamente ricoverato presso il Centro Medico del circuito, dove è stato sottoposto a una valutazione approfondita da parte dello staff medico, incluso il Direttore Medico della MotoGP, il Dott.Ángel Charte", spiega la nota della Casa di Noale.

"Gli esami clinici iniziali hanno confermato che il pilota è pienamente cosciente e presenta una normale mobilità in tutti e quattro gli arti, senza segni immediati di gravi complicazioni neurologiche o sistemiche".

"Tuttavia, a causa del forte dolore cervicale derivante dall'impatto, l'équipe medica ha deciso di trasferire Bezzecchi all'Ospedale Universitario di Groningen (Universitair Medisch Centrum Groningen). Questo trasferimento gli consentirà di sottoporsi a esami diagnostici completi e scansioni specialistiche per escludere definitivamente eventuali lesioni sottostanti e garantire un percorso di recupero sicuro".

"Ulteriori aggiornamenti saranno condivisi non appena saranno disponibili i referti medici ufficiali dell'ospedale", conclude il comunicato.

Quel che è certo al momento, però, è che il terzo zero domenicale consecutivo è costato la leadership iridata a Bezzecchi, che ora è stato superato di 7 lunghezze dal compagno di box Jorge Martin, che ha chiuso al terzo posto la gara di oggi.