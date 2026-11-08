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MotoGP | Bezzecchi ha la velocità per lottare con Marquez, ma la solidità mentale di Marc fa la differenza

Con la vittoria perentoria conquistata in Qatar, il pilota dell'Aprilia ha dimostrato una volta di più che non gli manca la velocità per provare a giocarsela con un Marc Marquez ormai ad un passo dal decimo titolo iridato. Quello che gli manca ancora è quella solidità mentale che il ducatista ha mostrato ancora una volta oggi a Lusail.

Matteo Nugnes

Pubblicato: 8 nov 2026, 20:17

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Il primo match point è andato a vuoto, ma Marc Marquez ha fatto un altro passo avanti deciso verso la conquista del suo decimo titolo iridato, l'ottavo in MotoGP. E probabilmente è contento che sia così anche il pilota della Ducati stesso perché, per quanto sia filato tutto liscio nel tanto discusso Gran Premio del Qatar, festeggiare in un paddock a mezzo servizio non avrebbe avuto lo stesso sapore.

Il #93 aveva detto fin da giovedì che il suo obiettivo per il fine settimana di Lusail non era tanto chiudere i giochi, ma indirizzare ulteriormente la contesa. Perché se è vero che il rivale più concreto, Jorge Martin, era ancora alle prese con la frattura del radio destro rimediata due settimane fa in Australia, lo era altrettanto che guadagnare 30 punti sul pilota dell'Aprilia appariva proibitivo.

E a maggior ragione lo è diventato dopo la Sprint, nonostante Marc avesse firmato la sua decima vittoria del sabato stagionale, seppur tra le polemiche per il contatto costato il ritiro a Marco Bezzecchi. "Martinator", infatti, è stato più forte del dolore ed è riuscito a salire addirittura sul podio, chiudendo terzo. Un risultato che per oggi lasciava un solo scenario per fare centro: una vittoria del ducatista ed uno zero per il portacolori della Casa di Noale.

Complice la distanza raddoppiata nella gara lunga, era prevedibile che Martin potesse soffrire di più, ma c'erano delle condizioni rendevano più arduo il compito di Marquez, perché la gara è partita con appena 16 piloti in griglia. Alle assenze annunciate delle Yamaha, dovute al fatto che la Yamaha ha deciso di non inviare il suo personale a Lusail a causa del conflitto in Medio Oriente, si sono aggiunte infatti quelle dell'infortunato Pecco Bagnaia e di un Luca Marini che non riesce a ritrovare la forma dopo il violente attacco virale subito in Australia.

Raul Fernandez, Trackhouse Racing, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Consapevole di tutto questo, ma anche del fatto che, a parità di gomma posteriore media, non sarebbe stato affatto semplice tenere il passo di un Bezzecchi non solo voglioso di riscattare la delusione di ieri, ma velocissimo per tutto il weekend, Marquez ha corso con intelligenza. Ha gestito gli pneumatici nella prima fase della gara e poi ha attaccato nella seconda metà.

A quel punto ormai Bezzecchi era fuori dalla sua portata, ma questa strategia è bastata per andare a riprendere almeno Raul Fernandez e conquistare un secondo posto che, sommato al settimo di uno stoico Martin, gli consegna la possibilità di chiudere i giochi nella Sprint del Gran Premio del Portogallo. E questa volta senza fare calcoli: se uscirà vincitore dalla gara breve di Portimao, avrà il titolo in tasca, a prescindere da quelli che saranno i risultati dei due piloti dell'Aprilia.

Pensare che nello spazio di appena 13 GP il pilota di Cervera sia stato capace di portarsi da -102 al +60 raggiunto oggi, dà il senso dell'impresa incredibile che sta per portare a termine. Al punto che Massimo Rivola dopo la gara si è fatto scappare una battuta, dicendo: "Non sono bastate quattro Aprilia competitive per battere Marc Marquez". E si fa fatica a dare torto al CEO del reparto corse di Noale, visto che Marc sta riuscendo praticamente da solo a far pendere l'ago della bilancia dalla parte della Ducati anche nella classifica Costruttori, che comanda con 8 lunghezze di vantaggio, favorito però anche da qualche errore di troppo dei portacolori del marchio veneto.

Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

In realtà, infatti, si potrebbe fare lo stesso discorso anche guardando in casa Aprilia, perché sei delle nove vittorie domenicali conquistate in questa stagione sono arrivate grazie a Bezzecchi. Il rendimento del riminese però è stato decisamente più ondivago di quello del pilota spagnolo e questo weekend è un po' la diapositiva del 2026: anche se ad imporsi oggi è stato "Simply the Bez", Marc si è portato a casa 32 punti in Qatar, facendo tutto alla perfezione.

E se si va a guardare il ruolino dal Mugello, ovvero da quando il ducatista è rientrato dopo l'ennesima operazione alla spalla destra, il confronto è impietoso, perché il #93 è sempre andato a punti in ogni singola gara, mentre gli zero di Bezzecchi sono stati ben nove. La sensazione, dunque, è che il romagnolo possa aver sprecato una grande occasione, perché in tante situazioni il binomio formato da lui e dall'Aprilia era palesemente più competitivo, come ieri, o a Misano ed Assen, ma alla fine i suoi errori hanno portato Marc a fare festa. In altre situazioni invece non ha avuto quella capacità di accontentarsi che è stata fondamentale per il veterano quando il fisico non gli consentiva di essere veloce quanto avrebbe voluto.

Quella che gli manca per giocarsela alla pari con Marquez quindi non è la velocità, che ha mostrato a più riprese, ma la capacità di spalmarla su una stagione che mentalmente è devastante con le sue ben 44 partenze. E sappiamo benissimo che se c'è un qualcosa su cui è molto difficile battere il quasi dieci volte iridato è proprio l'aspetto mentale. La speranza, che lui stesso ha manifestato dopo il successo di Lusail, è che questo 2026 da protagonista nel bene e nel male lo possa aiutare a fare quest'ultimo step per vendere ancora più cara la pelle l'anno prossimo. Del resto, con le 850cc c'è da aprire una nuova era, e il Bez spera che possa essere la sua...

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