MotoGP | Bezzecchi: “Grip in condizioni quasi imbarazzanti”

Con la tranquillità del futuro, Marco Bezzecchi ha iniziato il suo Gran Premio di Catalogna senza pensieri né pressioni, tuttavia non tutto è andato come avrebbe voluto. Qualche problema di troppo nella sessione mattutina del venerdì lo ha relegato nelle posizioni di rincalzo, ma si è poi riscattato nel secondo turno con una settima posizione che gli ha consentito di accedere direttamente alla Q2.

Nonostante all’apparenza potesse sembrare in difficoltà, il portacolori Mooney VR46 è apparso ottimista al termine della prima giornata di libere, con fiducia in vista di domani: “Non ero così tanto in difficoltà, alla fine non ero preoccupato, sul passo non ero troppo lontano dai primi. Ma in realtà il problema è che non ho cambiato la gomma, ma qualcuno dei primi l’aveva cambiata. Ma da Pecco a me, lui non l’ha cambiata ed era davanti. Io ho incassato tre decimi, ero ovviamente molto più indietro”.

Quello che però per lui rappresenta un problema è il grip, così come tutto il resto della griglia: “Però ho preferito lavorare di più per la gara, l’usura è tanta e il grip è in condizioni quasi imbarazzanti. L’asfalto è un disastro e faccio molta fatica a trovare trazione. Oggi pomeriggio ho migliorato, ma il problema è rimasto quello lì. Con i freni la pista non è malissimo, in termini di sicurezza ci siamo. Poi hanno fatto dei miglioramenti con le vie di fuga, secondo me ci siamo. Hanno fatto un bel lavoro, ma secondo me è proprio una caratteristica di qui. Era così anche con la Moto2, con la MotoGP ancora di più. Però la pista è sicura e anche molto bella. È un peccato che abbia un asfalto così”.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

In queste condizioni sarà complicato anche capire quale gomma montare in gara e come gestirla poi durante i diversi giri. Se in situazioni normali la gestione riguarda principalmente la gara lunga, a Barcellona sarà importante anche in vista della Sprint: “Sicuramente sarà una gara di gestione, sarà da capire anche quale gomma usare per la Sprint, perché sinceramente non ce l’ho molto chiaro. Però abbiamo molti dati da guardare, perciò speriamo a trovare un po’ la strada”.

Concentrarsi sulla pista è l’unica cosa che conta per Bezzecchi, che ora si presenta al Gran Premio di Catalogna senza pensieri: “Io sono sempre stato abbastanza tranquillo, in questi momenti dell’anno il pensiero è difficile non averlo. Anche se per fortuna l’Academy ha fatto un grande lavoro, la parte manageriale mia è stata bravissima, perché on mi ha fatto minimamente sentire la pressione. Ma è normale pensarci, devi sapere quali sono le cose. Ma io sono abbastanza tranquillo, sono contento della mia scelta, mi trovo bene con i ragazzi ed è un piacere stare con loro”.