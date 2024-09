MotoGP | Bezzecchi: "Gran rischio con Pecco, si erano aperte le pastiglie dei freni"

Forse per la prima volta nel 2024, Marco Bezzecchi ha dato la sensazione di avere le carte in regola per giocarsi una vittoria nella Sprint di Mandalika. Dopo aver conquistato un'ottima prima fila in qualifica, mettendo anche una bella pezza ad una scivolata nel finale della Q2, il pilota della Pertamina Enduro VR46 si è attestato nel gruppetto di testa e nella parte centrale della gara breve, nella quale ha piazzato anche un paio di giri veloci, dava addirittura la sensazione di poter attaccare il leader Pecco Bagnaia.

A sette giri dalla fine le sue speranze di fare il colpaccio però sono andate in fumo, perché è finito lunghissimo alla curva 10, evitando di tamponare Bagnaia davvero per un soffio. Finendo nella via di fuga, è stato infilato anche dalle altre due Ducati di Marc Marquez ed Enea Bastianini, ritrovandosi poi quarto in solitaria. Una volta arrivato alle interviste di rito, il riminese però ha spiegato che non si è trattato di un suo errore, ma di un qualcosa di abbastanza imprevedibile.

"E' stato un grande rischio. Onestamente non me l'aspettavo: ho preso una sbacchettata nel cambio di direzione precedente, come mi era capitato anche altre volte nel corso del weekend, ma stavolta si erano aperte le pastiglie dei freni. Quando ho frenato, la leva del freno è arrivata alla manopola, quindi ho dovuto mollarla e poi tirarla di nuovo", ha spiegato Bezzecchi, ammettendo di essersi preso un bello spavento.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

"Non me l'aspettavo proprio, perché non mi era mai successo nel corso del weekend, quindi avevo approcciato la staccata per frenare forte, altrimenti avrei frenato prima. Fortunatamente sono riuscito ad evitare di fare un disastro con Pecco, ma è un peccato, anche se un altro quarto posto è positivo e domani abbiamo un'altra possibilità", ha aggiunto.

Nelle ultime gare, Bezzecchi ha dimostrato di essere diventato un maestro nella gestione delle gomme. Per esempio, a Misano ha chiuso quarto con la soft al posteriore ed oggi era l'unico nelle prime posizioni ad averla azzardata all'anteriore. E sembrava poter essere una scelta vincente: "Penso che sarei potuto rimanere con loro. Magari avrei finito quarto lo stesso, ma facendo parte della lotta. Con la soft di solito non mi trovo male, perché ti permette di fermarti bene. Alla fine però sono quarto..."

Per domani invece si dovrebbe passare sulla media al posteriore, anche se Marco prova a lasciare la porta aperta ad una scelta diversa: "Sicuramente sarà difficile usare la soft domani, ma analizzerò a fondo i dati, perché voglio capire se c'è una possibilità, perché io sono sempre a favore della soft. Ma su questa pista obiettivamente è molto dura. Però mi sento abbastanza bene anche con la media qui, quindi potrei essere ancora veloce come oggi".