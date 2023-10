MotoGP | Bezzecchi: "Gara lunga al sabato? Ci va di culo!"

Il tema del giorno è il cambio di programma del fine settimana a Phillip Island, con la gara lunga anticipata al sabato per l’allerta meteo di domenica. Il Gran Premio d’Australia avrà così un format stravolto, che trova però d’accordo i piloti, non vogliosi di rischiare inutilmente la domenica.

Tra questi c’è anche Marco Bezzecchi, che sta ancora combattendo contro il dolore alla spalla causato dall’intervento di dieci giorni fa per ridurre la frattura alla clavicola. Con il sesto tempo di giornata, il pilota del team Mooney VR46 è riuscito ad agguantare l’accesso diretto alla Q2 anche a Phillip Island, correndo sopra il dolore, che si è rivelato più forte del previsto.

“Mi aspettavo un po’ meglio, devo essere sincero”, esordisce Bez parlando della sua condizione fisica al termine del venerdì di libere. “Come dolore in sé, sto meglio. Non ho male, ma sto ancora accusando la fatica del weekend e poi mi aspettavo di faticare meno su questa pista, invece tra il vento, i cambi di direzione e la moto pesante, la parte destra è affaticata. Però soffro meno”.

Tuttavia, il fascino del tracciato di Phillip Island è irresistibile per il pilota di Viserba, che ne esalta le caratteristiche, anche quelle che in teoria sembrano poco attraenti, come le buche: “Sì, ce ne sono un po’, ma questa è sempre stata una pista un po’ estrema. Non è tanto diversa dagli anni scorsi, si va molto forte, la moto è sempre veramente lanciata. Il vento è sempre forte, quindi guidi teso con i muscoli contratti perché non sai mai cosa aspettarti. Però a me piace questa pista, ha il suo fascino. Forse alla Curva 1 le buche sono un po’ peggiorate, ma niente di eclatante, abbiamo alcune piste che sono molto peggio”.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team

Proprio il vento è uno dei fattori che ha condizionato il cambio di programma del fine settimana. Le forti raffiche, combinate con la pioggia in arrivo, hanno costretto la Dorna a prendere provvedimenti e invertire le due gare del weekend, disputando la lunga il sabato e la Sprint la domenica: “Per me è molto meglio, perché arrivo con un giorno di prove in meno addosso. Quindi non è male. Diciamo che la Sprint ci serve anche un po’ per raccogliere i dati per la gara, ma se è stato fatto per maggiore sicurezza, mi viene abbastanza di culo per le mie condizioni”.

L’unico aspetto negativo è che non si avranno i riferimenti della Sprint, da quest’anno molto utile per capire come comportarsi in gara, quali gomme scegliere e che strategia mettere in atto: “Io con le gomme sono messo anche bene, ma tutto dipenderà dalla temperatura. Se fa caldo come oggi, con la soft sarà dura. Ma se domani è un po’ più fresco, si può rischiare anche la soft. Ma senza fare neanche la Sprint, dove di solito si usa la soft e si vede come va, mancherà quel feedback. Io copierò Martin e Bagnaia! Se sbagliano loro, avrò sbagliato anche io, altrimenti no!”.

“La moto va abbastanza simile allo scorso anno. C’è da dire che questi tempi nel 2022 li ho fatti in qualifica, mentre ora li ho segnati alla fine del primo giorno. Quindi sono già un po’ più veloce. Però, appunto, è solo il primo giorno, quindi bisogna anche un po’ sistemarsi in termini di setting e guida. Perciò sono soddisfatto di questa giornata”, conclude Bezzecchi.