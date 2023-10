MotoGP | Bezzecchi "fit" definitivamente dopo il 5° tempo in FP1

Marco Bezzecchi ha ottenuto il via libera dei medici per portare a termine il weekend del Gran Premio d'Indonesia, dopo essere tornato in pista a soli cinque giorni dall'operazione alla clavicola destra che si è resa necessaria per la frattura rimediata in un incidente avvenuto sabato scorso al Ranch di Tavullia.

Il portacolori della Mooney VR46 è rimasto in sospeso fino a mercoledì sulla possibilità di partire alla volta di Mandalika ed è arrivato in circuito questa mattina, giusto in tempo per sottoporsi alla visita obbligatoria con i medici della MotoGP, che lo hanno ritenuto idoneo a scendere in pista nella prima sessione di prove libere.

L'esito dell'operazione realizzata dall'equipe del dottor Porcellini era stato positivo, ma le cose sono andate anche meglio del previsto, perché il riminese è stato capace di realizzare il quinto tempo, seppur staccato di circa sette decimi dal miglior tempo dell'altra Ducati di Jorge Martin.

Ma non solo, perché Marco è anche incappato in una scivolata alla curva 11 nel finale del turno, finendo anche per rotolare nella ghiaia. Nonostante questo, si è rialzato da solo ed è stato riportato rapidamente al box, dove ad attenderlo c'era il responsabile medico del Mondiale, il dottor Angel Charte, che ha potuto immediatamente constatare che non c'era stato un peggioramento delle sue condizioni.

Una volta terminata la sessione, Bezzecchi si è quindi presentato di nuovo al centro medico, dove i dottori lo hanno autorizzato a proseguire per il resto del weekend senza doversi sottoporre ad ulteriori controlli.

Quando DAZN ha domandato al team manager Pablo Nieto del rischio che potrebbe comportare un aggravamento dell'infortunio, ha detto: "La possibilità di lottare per un titolo vale la pena di rischiare. O almeno lui la vede così. Al momento la guardiamo da lontano, ma non si sa mai che possa essere decisa da uno o due punti".