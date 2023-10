MotoGP | Bezzecchi fiducioso per Buriram: "La spalla va meglio"

Marco Bezzecchi e Luca Marini sono arrivati entrambi a Buriram, tappa della 17esima gara della stagione 2023 della MotoGP. Il Chang International Circuit apre le porte al Mooney VR46 Racing Team per la terza di tre gare consecutive con l’obiettivo di lottare nel gruppo dei più forti con entrambi i piloti.



In pole position qui lo scorso anno con un giro da record in sella alla Ducati DesmosediciGP e attualmente terzo nella generale con 293 punti, Bezzecchi torna al box dopo aver sfruttato al meglio questi giorni di pausa per lavorare sulla spalla infortunata. Soddisfatto nel complesso delle sensazioni alla guida in Australia, ha i più forti nel mirino.

"Ultimo GP di tre alle porte su un tracciato dove lo scorso anno sono stato molto veloce con la prima pole in MotoGP. In gara poi ho sofferto, era la prima volta che giravo sul bagnato, ma nel complesso le sensazioni erano positive. Non vedo l’ora di tornare in pista, la spalla va meglio, sto cercando di riposarmi e recuperare ancora in questi giorni per arrivare pronto il più possibile. Sarà un GP impegnativo, le temperature qui sono toste, ma anche il meteo sembra incerto per questa settimana", ha detto Marco.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, VR46 Racing Team

Obiettivo simile anche per Marini (P8 nella generale con 148 punti – P2 nella classifica Team con 441 punti, ndr), più in difficoltà del previsto a Phillip Island ma capace di un’ottima rimonta in gara. Anche per lui giornate dedicate alla fisioterapia con il pensiero ai piloti in lotta per le posizioni che contano qui in Thailandia.

"Sono contento di essere qui, la pista di Buriram mi piace molto e sono sempre andato forte. Quest’anno oltre alle temperature, anche il meteo potrebbe riservare sorprese, almeno a controllare le previsioni. Non sappiamo esattamente cosa succederà, l’anno scorso qui sono stato competitivo in entrambe le condizioni. Lavoriamo sodo per continuare sull’onda di questo trend positivo delle ultime settimane", ha aggiunto Luca.