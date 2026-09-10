MotoGP | Bezzecchi: "Fare calcoli? Non sono un matematico. Io faccio il pilota"
Il pilota di Aprilia Racing arriva a Misano in condizioni fisiche migliori, ma non è ancora il momento di fare calcoli per il titolo: i punti in palio sono troppi per escludere avversari.
"Non sono un matematico. Faccio il pilota". Marco Bezzecchi è stato chiaro: non è ancora il momento né di fare calcoli, né tanto meno di capire quale pista può essere più favorevole agli avversari o a lui. Conta correre e farlo nel miglior modo possibile, compatibilmente alle condizioni psicofisiche in cui ci si trova in un determinato momento.
E questo momento, per lui e per Aprilia ,è certamente molto importante. E' la gara di caa per entrambi e Marco è chiamato a confermare quanto di (molto) buono ha mostrato ad Aragon, nonostante si trovasse in un condizione fisica approssimativa a causa degli infortuni patiti ad Assen e al Sachsenring.
"Purtroppo si impara molto di più nei momenti brutti che in quelli belli. Gli infortuni e le gare che sono andate male mi hanno insegnato cose diverse", ha dichiarato il romagnolo di Aprilia Racing.
"Fisicamente è stata la cosa più difficile, non stavo e non sto ancora bene ma inizio a stare meglio. Ora arriva una parte tosta di campionato, tante gare attaccate ed è un bene iniziare a sentirsi meglio".
Per le caratteristiche del tracciato, Misano è dispendiosa dal punto di vista fisico. Non la notizia migliore per Bezzecchi, che però dovrà convivere con una condizione non ancora perfetta, sebbene sia in miglioramento.
"Misano è una gara molto difficile dal punto di vista fisico. C'è tanto grip e le gare sono sempre molto 'tirate'. Quindi non sarà semplice. Ma cercheremo di fare il massimo. Vediamo domani come va, riuscirò a capire meglio quanto mi dà fastidio il ginocchio. Il problema non è camminare. Quello non mi serve. Mi serve andare in moto".
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
Martin, Marc Marquez e Bezzecchi hanno un vantaggio non enorme, ma importante sul resto degli inseguitori. Marco, però, pensa che non sia sufficiente per escluderli dalla lotta al titolo. I punti in palio sono ancora tanti, troppi per fare questi calcoli.
"Se siamo in tre per il titolo? Boh. Perdere tutto o guadagnare molto ci si mette poco. Non tiro fuori nessuno, né Ogura, né Di Giannantonio, né Fernandez. Ovviamente in questo momento Martin è in una situazione più vantaggiosa perché ha qualche punto di vantaggio su di me e su Marquez. Per me è ancora presto".
Per quanto riguarda la gara di casa, "Bez" proverà a trarre beneficio dal sostegno del pubblico di casa. Ma anche lui dovrà fare i conti con un meteo incerto e che potrebbe rivelarsi un fattore chiave in questa edizione del Gran Premio di San Marino.
"Sicuramente la spinta della gente è una cosa positiva. E' energia positiva che ti viene trasmessa. Ma quello che abbiamo è questo e dobbiamo conviverci".
"Tutti preferiscono con l'asciutto. Ma vedrai che se piove nessuno correrà con le slick. Vediamo. Sembra che il meteo migliorerà nel corso del fine settimana. Vediamo cosa succederò domattina e vedremo cosa fare".
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