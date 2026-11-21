Ultime notizie

MotoGP Portogallo

MotoGP | Bezzecchi: "Era anche ora di vincere una Sprint, è una sorta di liberazione"

Il pilota dell'Aprilia è finalmente riuscito a rompere la maledizione a Portimao, conquistando la sua prima vittoria stagionale in una Sprint, dopo aver dominato dall'inizio alla fine. E la caduta di Marc Marquez lo tiene a sorpresa ancora in lizza per il titolo, anche se è più un discorso aritmetico che realistico.

Matteo Nugnes

Pubblicato: 21 nov 2026, 15:56

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Verrebbe da dire che forse è un po' tardi, ma si può anche dire che è meglio tardi che mai. Il sabato di Portimao doveva essere la grande giornata di Marc Marquez, invece si è trasformata in quella della "liberazione" per Marco Bezzecchi. Il pilota dell'Aprilia, infatti, è riuscito finalmente a conquistare la sua prima vittoria stagionale in una Sprint, che quest'anno sono state senza ombra di dubbio il suo tallone d'Achille.

Basta pensa che se si guardasse solamente ai risultati domenicali, sarebbe lui a guidare la classifica iridata e non il rivale della Ducati, che invece resta ad un passo dal titolo nonostante la sua Sprint oggi si sia conclusa con una scivolata. Lo zero del #93, sommato al suo trionfo, tiene comunque Bezzecchi ancora in corsa, almeno per l'aritmetica, con il suo -62.

E la prima affermazione del riminese in una gara breve è stata assolutamente magistrale, anche se ci sono voluti ben 21 GP per centrarla: ha preso il comando delle operazioni allo spegnimento dei semafori ed ha imposto un ritmo che solamente l'altra Aprilia di Raul Fernandez ha potuto tenere per qualche giro, prima però di lasciarlo scappare per presentarsi sotto alla bandiera a scacchi con oltre otto secondi di vantaggio, in barba anche alle gocce di pioggia che avevano iniziato a cadere sul circuito dell'Algarve nel finale.

"Era anche ora. Sono contento, dai. Ci voleva, perché è un po' di volte che miglioriamo, arriviamo magari sul podio nella Sprint, però non ero mai abbastanza veloce da potermi giocare la vittoria. Poi magari le volte che avrei potuto, ho sempre fatto qualche errore. Quindi, vuoi o non vuoi, non ce l'avevo mai fatta, quindi sono molto contento. E' stata una sorta di liberazione. Adesso bisogna rimanere molto concentrati per domani, ma nel metre non nego che sono molto contento", ha detto Bezzecchi ai microfoni di Sky Sport MotoGP, ponendo l'accento soprattutto sulla componente emotiva di questo trionfo, che ha anche regalato il titolo riservato ai Team all'Aprilia.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Quando gli è stata fatta notare la grande differenza che ha fatto quando è arrivata la pioggia, il portacolori della Casa di Noale ha spiegato che in realtà il suo finale di gara è stato un mix tra non prendersi troppi rischi e mantenere in temperatura la gomma anteriore.

"Ho cercato di rallentare, ma sapevo anche che soffrivo tanto nel mantenere la temperatura della gomma davanti. Quindi, dove vedevo che non c'era acqua sulla visiera, cercavo di spingere, tenendomi comunque del margine, ma senza mai mollare del tutto. Avevo paura che la gomma anteriore si raffreddasse perché qui, con quei curvoni dove non freni mai forte, è molto semplice che accada. Sapevo che i punti bagnati erano due o tre, quindi lì mi sono tenuto del margine, ma nel resto della pista non volevo perdere mai la concentrazione".

L'obiettivo adesso è provare a fare il bis domani e chiudere la prima doppietta stagionale, anche perché è l'unica chance per continuare a sperare. Anche se servirebbe pure un altro errore clamoroso di Marquez.

"Cerchiamo di stare concentrati, ci sono ancora tante cose che possiamo sistemare, soprattutto con l'andare dei giri, perché il calo della gomma fa cambiare un po' il comportamento della moto. Dunque, per la gara di domani, che sarà molto più lunga, sarà importante", ha concluso in relazione ad una gara che sarà molto importante in ottica titolo Costruttori, visto che ora l'Aprilia deve recuperare solamente 3 punti sulla Ducati.

Leggi anche:

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente MotoGP | Bezzecchi sfata il tabù Sprint a Portimao, Marquez cade e rimanda la festa

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Matteo Nugnes





MotoGP | Bezzecchi sfata il tabù Sprint a Portimao, Marquez cade e rimanda la festa



MotoGP



MotoGP



Portogallo



47 min



MotoGP | Bezzecchi sfata il tabù Sprint a Portimao, Marquez cade e rimanda la festa





MotoGP | Pole da record per Bezzecchi a Portimao, Marquez si gioca il match point da 2°



MotoGP



MotoGP



Portogallo



4 h



MotoGP | Pole da record per Bezzecchi a Portimao, Marquez si gioca il match point da 2°





MotoGP | Bezzecchi: "Se mi sento più leggero? Avrei preferito sentire ancora il peso della lotta"



MotoGP



MotoGP



Portogallo



21 h



MotoGP | Bezzecchi: "Se mi sento più leggero? Avrei preferito sentire ancora il peso della lotta"

More from

Marco Bezzecchi





MotoGP | Portimao, Prove: super rientro di Alex Marquez davanti a Diggia e Bezzecchi. Marc è 6° e Martin 10°



MotoGP



MotoGP



Portogallo



23 h



MotoGP | Portimao, Prove: super rientro di Alex Marquez davanti a Diggia e Bezzecchi. Marc è 6° e Martin 10°





MotoGP | Portimao, Libere 1: Bezzecchi guida la doppietta Aprilia, Marc Marquez è 4° dietro ad Alex



MotoGP



MotoGP



Portogallo



1 g



MotoGP | Portimao, Libere 1: Bezzecchi guida la doppietta Aprilia, Marc Marquez è 4° dietro ad Alex





Bezzecchi: "Una doppietta non basterebbe, ma resta la mia miglior stagione in MotoGP"



MotoGP



MotoGP



Portogallo



1 g



Bezzecchi: "Una doppietta non basterebbe, ma resta la mia miglior stagione in MotoGP"

More from

Aprilia Racing Team





MotoGP | A partire dal 2027, il GP slitterà alle ore 15:00, evitando però le concomitanze con la F1



MotoGP



MotoGP 3 h



MotoGP | A partire dal 2027, il GP slitterà alle ore 15:00, evitando però le concomitanze con la F1





MotoGP | Martin: "Se non sei al 100%, è difficile andare forte a Portimao. Speravo di avere qualcosina in più"



MotoGP



MotoGP



Portogallo



21 h



MotoGP | Martin: "Se non sei al 100%, è difficile andare forte a Portimao. Speravo di avere qualcosina in più"





MotoGP | Martin: "Mi tengo stretto il lottare per il titolo contro uno dei migliori della storia al suo massimo livello"



MotoGP



MotoGP



Portogallo



1 g



MotoGP | Martin: "Mi tengo stretto il lottare per il titolo contro uno dei migliori della storia al suo massimo livello"

Ultime notizie





MotoGP | Bezzecchi: "Era anche ora di vincere una Sprint, è una sorta di liberazione"



MotoGP



MtGP MotoGP



Portogallo



2 min



MotoGP | Bezzecchi: "Era anche ora di vincere una Sprint, è una sorta di liberazione"





MotoGP | Bezzecchi sfata il tabù Sprint a Portimao, Marquez cade e rimanda la festa



MotoGP



MtGP MotoGP



Portogallo



47 min



MotoGP | Bezzecchi sfata il tabù Sprint a Portimao, Marquez cade e rimanda la festa





FE | “La Gen4 è la vettura più avanzata nel motorsport”: cosa è emerso dal test che ha fatto scintille a Jarama



Formula E



FE Formula E



Test di Novermbre a Jarama



1 h



FE | “La Gen4 è la vettura più avanzata nel motorsport”: cosa è emerso dal test che ha fatto scintille a Jarama





F1 | Max risponde a Russell snobbando l'accaduto: "Non vale la pena perdere tempo con questa storia"



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas



1 h



F1 | Max risponde a Russell snobbando l'accaduto: "Non vale la pena perdere tempo con questa storia"

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti