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MotoGP | Bezzecchi: "E' un momento duro e fa male, non lo nego. Ma noi siamo più duri"

Dopo l'infortunio del Sachsenring e l'operazione riuscita alla clavicola, il pilota dell'Aprilia non ha avuto problemi ad ammettere che l'ultimo mese e mezzo è stato particolarmente difficile per lui, ma ha anche ribadito di non avere alcuna intenzione di arrendersi, con l'obiettivo di tornare in pista a Silverstone per mettersi tutto alle spalle.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Pubblicato:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Dopo un avvio strepitoso come quello che ha avuto Marco Bezzecchi nella stagione 2026 della MotoGP, con quattro vittorie nelle prime sette gare, un calo poteva essere assolutamente fisiologico. Ma nessuno, compreso il pilota dell'Aprilia, si aspettava il vero e proprio crollo a cui è andato incontro nell'ultimo mese e mezzo.

Dopo il trionfo del Mugello, il riminese ha raccolto tante delusioni e la miseria di appena 13 punti, tutti nelle Sprint, con il risultato di passare dal primo al quarto posto nella classifica iridata, seppur distanziato di appena 22 punti dal vicino di box Jorge Martin. Tra Balaton Park, Brno ed Assen si sono accumulati errori in pista, con uno abbastanza pesante anche fuori, quando in Repubblica Ceca ha schiaffeggiato un commissario dopo una caduta nella Sprint, finendo per essere escluso dalla gara lunga di domenica.

Al Sachsenring però è arrivato anche il "carico" di un infortunio, la frattura scomposta della clavicola sinistra, che lo ha costretto a saltare le due gare del Gran Premio di Germania, e a sottoporsi ad un intervento chirurgico nella mattinata di domenica. Tutto è andato per il meglio, quindi "Simply the Bez" è fiducioso di poter tornare in pista subito dopo la pausa estiva, a Silverstone, con la speranza di riuscire finalmente a mettersi alle spalle questo momento complicatissimo, come ha spiegato sul blog che ha pubblicato sul suo sito ufficiale.

"Arrivavo al Sachsenring ancora con qualche acciacco da Assen. Non ero al 100%, e lo sapevo. L’idea era semplice: step by step, valutare come stavo sessione dopo sessione, non forzare quello che non si poteva forzare", ha scritto Bezzecchi.

"Venerdì è andato meglio di quanto mi aspettassi. Settimo nelle pre-qualifiche, Q2 centrata — non era affatto scontato, considerando da dove arrivavo. Il passo gara sembrava buono, c’era qualcosa su cui costruire. Mi sono detto: ok, ci siamo".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Sabato nel Q2, secondo run, curva 7. Ho perso il posteriore a 140 all’ora. Highside, volo, ghiaia. Sono tornato ai box sul sellino di uno scooter e già sapevo che non andava. Al centro medico la radiografia ha detto quello che temevo: frattura completa e scomposta della clavicola sinistra. Intervento necessario".

"Sono rientrato in Italia il pomeriggio stesso e domenica mattina il dottor Giuseppe Porcellini e il suo staff mi hanno operato. Intervento riuscito, già a casa. Grazie a lui e a tutta la sua equipe — non è la prima volta che mi sistemano una frattura, due anni fa stessa storia, l’altra clavicola (ho fatto il bis, giusto per una questione di simmetria). Sono davvero dei gran professionisti, e averli al mio fianco in questi momenti vale tanto".

"Tre settimane di pausa prima di Silverstone. Non è il modo in cui avrei voluto arrivarci, ma è quello che c’è. Adesso testa bassa, recupero, fisioterapia, e tutto quello che serve per tornare in moto nel miglior modo possibile".

"Un mese e mezzo difficile, Ungheria, Brno, Assen, Germania. Quattro weekend da dimenticare, ciascuno per ragioni diverse. Fa male, non lo nego. Ma una cosa la so con certezza. È un momento duro. Ma noi siamo più duri. Niente mi farà mollare", ha concluso il pilota della Casa di Noale.

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