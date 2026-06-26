MotoGP | Bezzecchi domina il venerdì di Assen ma resta cauto: "Meglio del 2025, ma possiamo fare di più"

Il venerdì di Assen ha riportato il sorriso sul volto di Marco Bezzecchi. Per mettersi alle spalle la brutta vicenda di Brno non poteva esserci di meglio che dominare la prima giornata di prove del Gran Premio d'Olanda di MotoGP, piazzando la sua Aprilia davanti a tutti sia nella sessione mattutina che in quella pomeridiana. Il riminese infatti è parso compiaciuto e non solo dalla sua RS-GP, ma anche dalle condizioni meteo decisamente particolari, con temperature che hanno superato i 30 gradi, decisamente inusuali per la "Cattedrale".

"E' stata una buona giornata, fin dalla mattina mi sono sentito abbastanza bene. E' vero che oggi pomeriggio le condizioni erano un po' insolite per essere qua ad Assen, perché comunque solitamente ci lamentiamo per il freddo e non riusciamo mai a scaldare le gomme, soprattutto quella davanti, mentre oggi c'è stato questo bel caldo che è stato tosto", ha detto Bezzecchi ai giornalisti presenti ad Assen, tra cui quelli di Motorsport.com.

"Però, almeno a me personalmente, ha dato gusto girare qui con quella sicurezza del caldo sulla gomma davanti. È vero che non è stato semplice, perché comunque il grip era un po' diverso, però in generale della giornata non mi posso lamentare", ha aggiunto.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

In generale, le Aprilia sono sembrate molto a loro agio sul tracciato olandese, occupando tre delle prime quattro posizioni, ma secondo il romagnolo è ancora presto per dare sentenze: "Non ho ancora guardato bene i passi e i tempi di tutti, quindi non ti voglio dire una roba magari non vera. Comunque quello che conta è che mi sono sentito abbastanza bene, questo per me è importante ovviamente. Ma c'è ancora tanto lavoro da fare, tanto da migliorare: in qualche zona della pista ancora sono un po' in difficoltà, quindi l'importante è essere partiti col piede giusto, ma rimanere comunque concentrati".

Il feeling è stato buono con la sua RS-GP, ma appunto c'è la convinzione di poter fare ancora qualche passo in avanti, proprio come lo scorso anno, quando comunque conquistò un doppio podio: "Rispetto al venerdì dell'anno scorso mi sono trovato un po' meglio, però il weekend è ancora lungo. L'anno scorso dal venerdì al sabato, ma soprattutto dal sabato alla domenica, avevo fatto veramente dei buoni step, quindi non voglio avere troppa fretta e voglio cercare di lavorare bene. Per adesso è stato un ottimo venerdì, forse un po' meglio del venerdì del 2025, ma ogni anno è anche difficile fare un paragone, perché le condizioni erano molto diverse. Però va bene, adesso concentriamoci sul sabato".

Quando poi gli è stato domandato in cosa abbia fatto un passo avanti rispetto ad un anno fa, ha spiegato: "Un po’ ovunque, soprattutto dal punto di vista dell'elettronica. Abbiamo fatto un paio di passi avanti rispetto all’anno scorso, quando abbiamo faticato un po’ di più. La stabilità non è cambiata più di tanto. E questo rimane il nostro problema principale, perché la moto oscilla molto. Tuttavia, nelle curve lunghe, la moto curva piuttosto bene. Questa è sempre stata una caratteristica della moto. Quindi, fortunatamente, l’abbiamo mantenuta così com’era", ha concluso.