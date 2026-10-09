MotoGP | Bezzecchi convinto: "Ritroverò la scintilla, devo solo continuare ad avere fiducia in me stesso"

Marco Bezzecchi è arrivato a Mandalika con i galloni di favorito, perché lo scorso anno aveva fatto davvero la differenza in sella alla sua Aprilia sul veloce tracciato dell'isola di Lombok, anche se dopo la vittoria nella Sprint non era riuscito a concedere il bis alla domenica, innescando al primo giro l'incidente nel quale Marc Marquez si era procurato l'infortunio alla spalla destra che lo tormenta tutt'ora.

Oggi le cose sono cominciate bene per la Casa di Noale, che ha piazzato tre RS-GP davanti a tutti, anche se a comandare la classifica del venerdì non è il riminese, che ha trovato sulla sua strada un Raul Fernandez in grande spolvero con la moto del Trackhouse Racing, che ha fatto segnare il record della pista e lo ha distanziato di un paio di decimi. Il bilancio di questa prima giornata comunque rimane piuttosto positivo.

"E' stato un buon inizio, sono abbastanza contento di come è andata la giornata. Abbiamo iniziato bene la mattina e abbiamo continuato a lavorare bene nel pomeriggio. E' vero che in questo momento sembra che Raul sia forse uno step sopra tutti, però è soltanto venerdì, quindi cerchiamo di lavorare bene stasera nel box e di migliorare ancora un po'", ha detto Bezzecchi ai giornalisti presenti a Mandalika, tra cui quelli di Motorsport.com.

Su questo tracciato la sua Aprilia sembra essere davvero quasi la moto perfetta, ma secondo Bezzecchi la RS-GP è in assoluto un'ottima moto, sempre divertente da guidare: "È una goduria guidarla sempre la mia moto, quindi non mi cambia molto la pista. E' vero che è una pista che mi piace, ma generalmente mi piacciono tutte, quindi sono sempre contento quando si tratta di andare in moto".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

L'approccio al proseguimento del weekend non cambierà rispetto alle ultime uscite: "E' sempre lo stesso. Alla fine devo cercare di fare il massimo ed è quello che ho cercato di fare ogni volta. Ho fatto il mio massimo sempre fino a qua, quindi non cambia l'approccio. Non deve cambiare".

Dunque, non vuole modificare la sua mentalità, nonostante lui stesso abbia ammesso recentemente che in questo momento qualcosina gli manchi rispetto a Jorge Martin e Marc Marquez, che lo precedono nelle classifica iridata. Secondo Marco, infatti, è solo questione di tempo per ritrovare quella velocità che aveva prima delle cadute evitabili e dell'infortunio del Sachsenring.

"Penso che non sia qualcosa che possa succedere in un solo istante. Devo ritrovare passo dopo passo quel tipo di fiducia che avevo prima degli infortuni. Ad esempio, a Misano mi sentivo bene. Anche oggi mi sentivo bene, ma c'è stato un po' più di altalena. Sono abbastanza sicuro che riuscirò a trovare quella scintilla. Devo solo continuare ad avere fiducia in me stesso e continuare a lavorare in questo modo con la mia squadra. Giorno dopo giorno, torneremo ad un buon livello anche il venerdì", ha concluso.