MotoGP | Bezzecchi condizionato da una gomma "pre-riscaldata"

Due top 10 nelle due sessioni del venerdì e il Gran Premio della Malesia inizia con il piede giusto per Marco Bezzecchi, che agguanta l’accesso diretto alla Q2 di domani. Buono l’avvio di weekend per il pilota del team Mooney VR46, che matematicamente è ancora in lotta per il campionato, ma pare abbia smesso di pensarci, visto il grande divario in classifica tra sé e la coppia Martin-Bagnaia.

Bez si concentra dunque sul fine settimana, che sarà ancora un po’ di sofferenza vista la spalla non ancora al 100% dopo l’infortunio di un mese fa. Sepang è una pista impegnativa in termini fisici, però il pilota della squadra di Valentino Rossi fa segnare un nono tempo a fine giornata che gli consente di arrivare relativamente tranquillo al sabato: “Non è andata male, speravo di fare un po’ meglio nel time attack. In termini di passo sono abbastanza soddisfatto, però nell’ultimo time attack, che poi è stato l’unico vero e proprio, mi è mancato qualcosa. Non sono stato super incisivo come lo sono quando ne faccio due di fila. Questa è una cosa su cui lavorare un po’, però sono abbastanza soddisfatto”.

L’obiettivo della giornata odierna era quello di entrare direttamente in Q2 ed è stato raggiunto. Il prossimo passo è avvicinare Jorge Martin e Pecco Bagnaia, che sono sembrati lievemente più efficaci rispetto a Bezzecchi: “Sono stato un po’ meno bravo rispetto a Martin, per esempio, che ha fatto il piano gomme identico al mio. Lui però è stato più bravo perché ha fatto un time attack migliore mentre io non sono riuscito ad essere veloce come lui, mi mancava qualche decimo”.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team

“Di ritmo sono veloce anche io, comunque domani posso migliorare ancora un po’”, rivela Bez, consapevole di avere ancora un po’ di margine. “Ovviamente l’obiettivo è sempre quello di cercare di fare un po’ meglio, ma non siamo troppo lontani. Fisicamente sto abbastanza bene, ma qui ci sono molte staccate a destra e la spalla mi dà ancora un po’ fastidio. Più che la spalla, il collo. Nelle curve 9, 10, 11, 13 e 14 dove rimani sempre piegato a destra faccio un po’ fatica, ma ce la posso fare”.

La ragione delle difficoltà nella prima sessione di libere è anche da attribuire a un problema con la gomma, oltre alla fatica fisica: “Purtroppo stamattina ho avuto una gomma pre-riscaldata e non capivo perché non riuscivo ad andare forte. Quindi nel pomeriggio, per andare sul sicuro, ho dovuto montare una soft prima del dovuto, anche perché c’era rischio pioggia. Da lì ho iniziato ad andare meglio e ho capito che si trattava di un problema alla gomma che avevo prima.