MotoGP | Bezzecchi: "Con la gomma media posso essere della partita"

Quello di Barcellona non è stato un weekend semplice finora per Marco Bezzecchi. In generale, con il poco grip offerto dall'asfalto del tracciato catalano, sono state tutte le Ducati ad andare un po' in difficoltà, fatta eccezione per quella di Pecco Bagnaia.

Per quello che aveva mostrato in questa stagione, però, ha stupito vedere il portacolori della Mooney VR46 solamente decimo in qualifica ed ottavo alla bandiera a scacchi. Ma la sua è una giornata che è stata resa ancora più travagliata da una FP2 complicata da una caduta e da un problema tecnico. Nonostante tutto, il riminese sembra voler guardare con ottimismo alla gara lunga di domani.

"Domani abbiamo tempo per cercare di fare un po' meglio. Io sono abbastanza ottimista, nel senso che oggi è stata una giornata difficile, però nella Sprint qualcosa di interessante l'ho capito. E' innegabile che non sono contento dell'ottava posizione, però ho fatto una buona partenza e siamo un po' migliorati", ha detto Bezzecchi a fine giornata.

"Avevo girato poco stamattina, perché ho avuto un problema su una moto e sono caduto con l'altra, quindi sostanzialmente ho fatto solo un giro. Abbiamo provato una modifica che avremmo voluto fare stamattina, quindi abbiamo un po' rischiato nella Sprint dopo aver lasciato la moto com'era in qualifica, ed ho trovato dei miglioramenti. Domani, con la gomma media al posteriore, spero di riuscire a continuare in questo modo", ha aggiunto.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Miquel Liso

La speranza di Bezzecchi è che questa mescola lo possa aiutare a trovare un po' di competitività, oltre magari a durare un po' di più, visto che oggi sono andati tutti abbastanza in crisi con la soft oggi nella Sprint.

"I dati dei giorni scorsi di tutti i piloti Ducati sicuramente aiuteranno. Io con la media venerdì mi sono sentito abbastanza bene ed ero anche piuttosto veloce, anche se non come Bagnaia o come le Aprilia. Però ero della partita, per questo sono abbastanza ottimista: sono convinto che i miei ragazzi troveranno qualcosa sulla moto che la farà andare un pelino meglio e io darò tutto per riuscirci".

Oggi non è stata solo la gomma posteriore a dare dei grattacapi, ma anche quella anteriore. Domani quindi bisognerà curarla particolarmente nella gara lunga. "Non è facile, perché questa è una pista che mette parecchio in crisi l'anteriore, quindi anche io sono andato un po' in difficoltà. Più che altro la differenza è che il posteriore è più facile da gestire quando si consuma, perché non ti toglie fiducia o confidenza con la moto. Invece quando vai in difficoltà con l'anteriore, anche se è per pochi giri, ti toglie proprio feeling e non riesci più a fare niente".

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images