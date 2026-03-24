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MotoGP | Bezzecchi: "Cerchiamo di mantenere questo trend positivo anche ad Austin"

A pochi giorni dalla domenica trionfale di Goiania, con il successo di Marco Bezzecchi davanti a Jorge Martin, che è valso anche i primi due posti nella classifica iridata, la Casa di Noale è pronta a tornare in pista ad Austin con l'ambizione di proseguire il momento magico anche sul saliscendi texano.

Redazione Motorsport.com
Redazione Motorsport.com
Pubblicato:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Archiviato un weekend storico in Brasile, culminato con la doppietta nella gara lunga, Aprilia Racing torna subito in pista per il terzo appuntamento stagionale sul Circuit of The Americas. Il fine settimana sarà arricchito anche da un appuntamento speciale: venerdì 27 marzo verrà svelata la nuova X, una moto esclusiva realizzata in edizione limitata di soli 30 esemplari. 

Marco Bezzecchi arriva ad Austin reduce da un weekend che ha confermato il suo ottimo stato di forma, culminato con la quarta vittoria consecutiva e la seconda stagionale.

"Sono contento di tornare ad Austin. È una pista bella, ma anche difficile e molto particolare, dove l'anno scorso avevamo fatto un discreto weekend nonostante alcune difficoltà. Cercheremo di mantenere questo trend positivo e questa voglia di continuare a far bene", ha detto il leader della classifica iridata.

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Foto di: MotoGP Sports Entertainment Group

Jorge Martin, dopo un weekend solido in Brasile con il ritorno sul podio sia nella Sprint sia nella gara lunga, proseguirà il suo percorso di crescita con l’obiettivo di consolidare ulteriormente il feeling con la RS-GP26.

"Si torna ad Austin, una pista che potrebbe confermare le buone sensazioni delle prime due prime gare. Penso che stiamo facendo un ottimo lavoro, ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra perché questa è sempre una pista particolare", ha aggiunto "Martinator", che è proprio il diretto inseguitore di Bezzecchi nel Mondiale, staccato di 11 lunghezze.

Il Circuit of The Americas si estende per 5.51 km, con una direzione di marcia antioraria e presenta un totale di 20 curve, 9 a destra e 11 a sinistra. Tra le sue caratteristiche, una salita di 41 metri di dislivello al termine del rettilineo principale seguita da una curva a sinistra.

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