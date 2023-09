MotoGP | Bezzecchi carico: "Motegi è una delle mie piste preferite"

Marco Bezzecchi sbarca in Giappone per la 14esima gara della stagione dopo aver collezionato in India pole position, giro veloce e vittoria nel GP di domenica in sella alla Ducati Desmosedici GP del Mooney VR46 Racing Team.

Un momento di grazia per Marco che difende la terza posizione nella generale con 248 punti (secondo posto tra i Team con 383 punti, ndr) su un tracciato, quello giapponese, dove ha centrato il suo primo podio nel Mondiale nel 2017 in Moto3. L’obiettivo è lottare per le posizioni di vertice e chiudere al meglio questa prima doppia trasferta in Asia.

"Il Giappone mi piace molto, i tifosi, l’atmosfera e la pista del Twin Ring di Motegi, una delle mie preferite. Sono sempre andato abbastanza veloce qui, ho centrato il mio primo podio nel Mondiale in Moto3, e in generale le sensazioni sono positive", ha detto Bezzecchi.

"Arrivo da un weekend molto solido, ho un buon feeling con la moto in questo momento, riesco ed essere competitivo e costante. Sono molto carico, ma dobbiamo continuare a curare tutti questi aspetti anche qui a Motegi per poter essere in lotta nel gruppo dei più forti e fare due belle gare", ha aggiunto.

Stop invece per Luca Marini che non sarà sostituito per questo GP. Luca è atterrato all’Aeroporto Marconi di Bologna nel primo pomeriggio della scorsa domenica e ha raggiunto immediatamente l’Unita Operativa di Ortopedia e Traumatologia presso la UNIMORE.

Lí l’equipe coordinata dal Professor Porcellini ha eseguito l’intervento per riduzione della lesione alla clavicola sinistra, conseguenza della caduta nella Sprint di sabato al Buddh International Circuit. L’operazione, della durata di un’ora e mezza, ha avuto esito positivo e Luca potrà iniziare nei prossimi giorni il percorso riabilitativo.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images