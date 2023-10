MotoGP | Bezzecchi cade al Ranch: sospetta frattura della clavicola

Doveva essere un semplice sabato di allenamenti al Ranch, invece la giornata di oggi rischia di essere il capolinea nella corsa al titolo per Marco Bezzecchi. Secondo quanto riportano i colleghi di GPOne.com, il pilota della Mooney VR46 è stato vittima di un incidente nel quale avrebbe rimediato una brutta botta e si sospetta anche la frattura di una clavicola.

Per il momento all'interno del team di Tavullia tutti tacciono, ma è chiaro che se la diagnolsi dovesse essere confermata sarebbe una brutta tegola per il riminese, attualmente terzo nella classifica iridata, staccato di 54 punti dal leader iridato Pecco Bagnaia e di 51 dallo spagnolo Jorge Martin.

Anche perché la frattura della clavicola nella maggior parte dei casi richiede un intervento chirurgico per essere stabilizzata, cosa che per lui renderebbe quasi impossibile scendere in pista nella prima tappa della tripletta asiatica, prevista per il prossimo fine settimana in Indonesia.

Tra le altre cose, non avrebbe potuto esserci un momento peggiore per infortunarsi, perché ora si entra in un periodo che vedrà ben sei Gran Premi tutti racchiusi nello spazio di appena sette settimane, quindi non c'è neanche il tempo per provare a recuperare con calma.

Prima di avere un quadro più chiaro della situazione però bisognerà attendere le prossime ore, per capire quale sia la gravità dell'infortunio e gli eventuali tempi di recupero.