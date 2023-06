MotoGP | Bezzecchi: "Assen è una delle mie piste preferite"

Un tracciato unico nel suo genere, velocissimo, tecnico e molto amato dai piloti e dai fan delle due ruote: il leggendario TT di Assen ospiterà, come da tradizione ormai, l’ultimo GP prima della consueta pausa estiva di luglio. Schierati al via, dopo gli ottimi piazzamenti al Mugello ed al GP di Germania, Marco Bezzecchi, attualmente terzo nella generale, e Luca Marini.

Per la prima volta sul podio in MotoGP lo scorso anno qui ad Assen, Bezzecchi, fermo a pochissimi decimi dal terzo posto al Sachsenring, tornerà in pista per confermarsi tra i protagonisti della prima parte di stagione (P3 nella generale con 126 punti) e chiudere in crescendo.

"Nel complesso in Germania ho chiuso in crescendo: avevo da subito il giro veloce, ma sono riuscito a sistemare il passo proprio a ridosso della gara. Ad Assen spero di essere da subito competitivo invece. Il TT è da sempre un tracciato tra i miei preferiti: guai a pensare che sia una pista facile, è velocissima, vero, ma anche estremamente tecnica. Proprio qui l’anno scorso, ho vissuto uno dei giorni più significativi per la mia carriera da pilota e anche per questo non vedo l’ora di tornare in pista motivato a fare bene. Non lasciamo nulla al caso e lavoriamo sodo", ha detto Bezzecchi.

Luca Marini, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Sensazioni più che positive anche per Marini, sempre a suo agio sulla pista olandese, e consapevole di poter avvicinare ulteriormente il podio in questo ultimo GP di giugno. Sesto in classifica (89 punti ndr), lavorerà sodo con Marco per confermare il secondo posto tra le squadre (215 punti ndr).

"Sono contento di fare subito un’altra gara, avere tanti GP in fila è una cosa che mi piace. Arriviamo ad Assen, un tracciato tra i miei preferiti in assoluto e dove sono sempre riuscito ad andare forte. Quest’anno sarà un po’ diverso: ci sono tantissimi piloti in grado di poter dire la loro tra Sprint e gara e spero di essere lì con loro per poter chiudere al meglio questa prima parte di stagione. Sarà forse una gara più di gruppo rispetto al Sachsenring e questo significherà un gran divertimento per tutti nel caso", ha aggiunto Marini.