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MotoGP | Bezzecchi: "Aprilia favorita anche qui? Non abbiamo fatto un giro, è presto per dirlo"

Dopo il grande inizio in Thailandia, con la vittoria e quattro RS-GP nelle prime cinque posizioni, in molti vedono l'Aprilia come favorita anche su un tracciato "filante" come quello di Goiania. Nonostante sia reduce da tre successi consecutivi, Bezzecchi però ha preferito mostrare un atteggiamento prudente in questo senso.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Pubblicato:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Qian Jun / MB Media via Getty Images

La MotoGP torna a correre in Brasile dopo ben 22 anni d'assenza, ma lo fa sulla pista di Goiania, dove addirittura il Motomondiale non correva dalla fine degli anni '80. Da allora, il circuito intitolato alla memoria di Ayrton Senna è stato rinnovato parecchio e il suo layout sembra incuriosire i piloti perché, pur essendo un tracciato molto breve, che non arriva neppure a 4 km di lunghezza, sembra piuttosto veloce e tecnico.

Un pensiero che sembra condiviso anche da Marco Bezzecchi, che arriva in Sudamerica reduce da tre vittorie consecutive tra le ultime due gare del 2025 e quella inaugurale di questa stagione in Thailandia: "La pista sembra molto bella, molto veloce. Mi piace anche che sia stata dipunta tutta con la vernice verdeoro. Hanno fatto un grande lavoro e sono molto felice di essere qui, l'atmosfera è molto bella, quindi non vedo l'ora di scendere in pista domani", ha detto il pilota dell'Aprilia durante la conferenza stampa che ha aperto il weekend del secondo round stagionale.

Aver iniziato il 2026 dando seguito al grande finale dello scorso anno è stata una conferma fondamentale per il potenziale suo e della RS-GP come possibili candidati al titolo: "Era estremamente importante. In Thailandia abbiamo vissuto un weekend molto positivo, anche se ho commesso un errore nella Sprint (è caduto quando era in testa, ndr), quindi non è stato buono quanto avrebbe potuto essere. Però alla fine non posso lamentarmi della gara di domenica, perché ho provato sensazioni fantastiche in sella alla mia moto e sono riuscito ad andare fortissimo, quindi non posso lamentarmi affatto. I ragazzi stanno facendo un lavoro straordinario, quindi speriamo di poterci godere il weekend anche qui".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Lillian Suwanrumpha / AFP via Getty Images

In passato la RS-GP si è sempre adattata molto bene alle piste "filanti" con quella brasiliana, ma il riminese preferisce non lanciarsi in pronostici: "E' molto difficile poter esprimere dei commenti prima di provare una nuova pista, però è vero che la moto sta migliorando perché in fabbrica a Noale stanno lavorando molto sodo, quindi vedremo. Non ho idea di cosa aspettarmi, quindi cercheremo di divertirci ed imparare la pista il più rapidamente possibile, poi vedremo. Chiaramente sarei ben felice di avere delle buone sensazioni, ma non avendo fatto ancora un giro è presto per dirlo".

Infine, è tornato sul layout della pista quando gli è stato domandato se ha già individuato un suo tratto preferito: "Ho avuto modo di fare la track walk e per ora il mio punto preferito è dove ci sono le curve 4-5. Però anche il terzo settore sembra interessante per delle potenziali battaglie, quindi vedremo".

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