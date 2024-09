MotoGP | Bezzecchi: "Alla partenza non si è sbloccato l'abbassatore"

E' stata una giornata dal sapore agrodolce il sabato di Misano per Marco Bezzecchi. E' iniziata nel migliore dei modi, con un casco speciale molto apprezzato e con una prima fila forse addirittura insperata. Purtroppo è stato insperato anche il finale, perché la sua Sprint si è conclusa nella via di fuga della curva 2, dopo una scivolata arrivata in seguito ad una partenza che gli è costata subito diverse posizioni, perché non è riuscito a sganciare l'abbassatore anteriore della sua Ducati.

"La partenza non è stata male, ma non è stata neanche delle migliori. Purtroppo, essendo rimasto un po' chiuso, non si è sbloccato l'abbassatore anteriore. Binder mi ha sorpassato sulla destra e mi ha colto impreparato. Quando ho frenato, lui mi è venuto un po' incontro ed ho dovuto lasciare leggermente il freno per spostarmi un po' più a sinistra. Purtroppo la forcella non aveva fatto abbastanza corsa e l'abbassatore quindi è rimasto innescato", ha spiegato un Bezzecchi abbacchiato quando ha incontrato i giornalisti in sala stampa.

"Tutto il primo settore l'ho fatto perdendo terreno e venendo sorpassato un po' da tutte le parti e questo ha subito complicato un po' le cose. La caduta invece c'è stata perché ho toccato un pelino la riga bianca all'interno, quindi un piccolo errore ha causato una grande conseguenza", ha aggiunto.

Anche se ormai siamo nella seconda parte della stagione, il portacolori della Pertamina Enduro VR46 non è ancora riuscito a trovare una chiave per sfruttare la gomma nuova, che finisce sempre per spingere sul'anteriore della sua Desmosedici GP23. Anche se, almeno in qualifica, pensa di aver fatto un passo avanti sulla pista di casa.

Casco speciale di Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Foto di: Media VR46

"Ci sono stati dei bei miglioramenti stamattina con la gomma nuova. Ma quando ho la gomma nuova ed il pieno faccio ancora abbastanza fatica: lotto costantemente con il rischio di cadere in tutte le curve e non è semplice. Però comunque sono ottimista per domani, perché sarò ancora terzo in griglia. Proverò a partire un po' meglio, per assicurarmi una posizione migliore all'inizio e poi vediamo cosa riusciamo a fare".

Questo fine settimana nel box c'è anche il suo maestro Valentino Rossi, ma la chiave per questo piccolo step non è stata legata solo ai consigli del "Dottore": "E' un mix. Valentino mi dà sempre degli ottimi consigli e poi nel time attack siamo riusciti a trovare un miglioramento, ma non mi sento ancora a posto con le gomme nuove. In qualifica alla fine riesco sempre a cavarci qualcosa, ma nella Sprint gli unici giri che ho fatto sono stati davvero difficili. E' stata una lotta per sopravvivere, ma va bene".

Nonostante i problemi al via, all'inizio ha avuto modo di battagliare con Marc Marquez, anche se in palio c'era solo l'ottava posizione: "Mi ha solo sorpassato, ma poi non è che ci sia stata una gran lotta perché dopo tre curve mi sono steso".

Se non altro, rimane la consolazione del bel terzo tempo in qualifica, che può ancora venire buono nella gara lunga di domani, oltre ad aver regalato una grande soddisfazione alla VR46 Riders Academy, visto che davanti a lui ci sono i suoi "compagni di banco" Pecco Bagnaia e Franco Morbidelli: "Sono molto contento per la prima fila. Anche se è solo una qualifica, bisogna esserne contenti. Poi è stato bello farlo qui a Misano ed insieme ad altri due piloti dell'Academy. Ma mi dispiace molto per la Sprint di oggi, perché speravo di fare qualcosa di più".