Ultime notizie

MotoGP Valencia

MotoGP | Bezzecchi: "Abbiamo raggiunto gli obiettivi, ma oggi mi sarei aspettato di più"

Il pilota dell'Aprilia si è mostrato combattuto dopo la gara di Valencia. Da una parte infatti c'è un quarto posto che non lo soddisfa, visto il modo in cui aveva dominato il sabato. Dall'altra però è un risultato che gli è bastato per chiudere la stagione da vice-campione del mondo e per regalare il titolo Costruttori alla Casa di Noale.

Matteo Nugnes

Pubblicato: 29 nov 2026, 17:16

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marco Bezzecchi e l'Aprilia hanno raggiunto tutti gli obiettivi che inseguivano nella gara conclusiva della MotoGP 2026, a Valencia: il pilota riminese ha chiuso il Mondiale al secondo posto, spuntandola nel duello con il vicino di box Jorge Martin, mentre la Casa di Noale si è portata a casa il titolo Costruttori, il primo della sua storia nella classe regina.

Nonostante tutto, nel romagnolo sembra esserci anche un pizzico di rammarico, perché si aspettava di fare di più del quarto posto ottenuto oggi al Ricardo Tormo, soprattutto dopo aver dominato in lungo ed in largo la giornata di sabato, polverizzando il record della pista in qualifica e comandando la Sprint dall'inizio alla fine.

"Direi che mi aspettavo qualcosa di più, ma fin dai primi giri ho capito subito che oggi ero in difficoltà con l'anteriore. Mi è dispiaciuto da una parte, ma l'obiettivo primario era conquistare il titolo Costruttori, perché la mia squadra e tutto l'azienda a Noale se lo meritavano. Poi c'era da conquistare il secondo posto nel campionato e ce l'abbiamo fatta. Direi bene, quindi cerchiamo di resettare un po' e di ripartire carichi martedì", ha detto Bezzecchi ai giornalisti presenti a Valencia, tra cui quelli di Motorsport.com.

Già a fine gara, vedendolo al ritorno al box, era stato abbastanza chiaro che non fosse troppo soddisfatto di come sono andate le cose oggi: "Sono contento da una parte, ovviamente ho fatto il mio massimo. Chiaramente, da una parte è ovvio che dopo un weekend così speravo di fare qualcosa di più. Però da subito, come ho detto prima, ho capito che avrei faticato soprattutto con il davanti e quindi ho cercato di portare a casa il massimo. Ho provato un attacco un po' alle disperata su Marquez, ma sapevo che ne avevo un po' di meno, quindi era un po' l'ultima spiaggia diciamo. Noi vogliamo sempre di più, però fino alla fine oggi penso che questo fosse il massimo che potevo portare a casa".

Al momento non ha neanche una spiegazione del perché la sua RS-GP si comportasse in maniera così diversa rispetto a ieri, visto che anche la scelta di gomme è stata la stessa rispetto alla gara breve, con la dura all'anteriore e la soft al posteriore.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Mi piacerebbe saperlo bene anche a me, però al primo giro subito ho sentito qualche difficoltà, soprattutto negli inserimenti, e da lì ho iniziato ad essere un po' restio, perché comunque avevo avuto qualche percezione che se avessi provato a fare qualcosa di più, forse non sarebbe andata come avrei voluto. Poi ho cercato durante la gara di avere sempre un po' più fiducia, però è una cosa che alla fine fai fatica a controllare".

"Sono contento da una parte del lavoro che abbiamo fatto, non sono contentissimo delle mie sensazioni oggi, però non posso fare altro che complimentarmi con la mia squadra e ringraziarli perché hanno fatto un lavoro incredibile. Mi ringrazio un po' anche da solo, ma non troppo perché non mi piace farlo, e cerchiamo di metterci tutto l'impegno possibile a partire da martedì per fare un altro anno importante".

Anche se finora non era mai riuscito a piazzarsi secondo in un Mondiale, il fatto di essere vice-campione del mondo non sembra averlo esaltato particolarmente: "Non fa nessun effetto, però sono contento, perché è meglio che terzo (ride)". Tra le altre cose, il prossimo anno non ci sarà più in pista il campione in carica Marc Marquez, quindi i galloni di favorito passano a lui. Di fronte a questa possibilità però si è limitato ad un "va bene".

Da domani si volta pagina, perché le 1.000cc vanno in pensione e martedì ci sarà il primo test collettivo con le 850cc. E nel box della Casa di Noale arriva un nuovo compagno di squadra che conosce molto bene, l'amico Pecco Bagnaia.

"Non mi cambia tanto. Ovviamente sono contento per Pecco, sono contento per tutta l'Aprilia in generale perché ha fatto questa bella squadra, però alla fine io guardo il mio e cerco di concentrarmi su me stesso, quindi da martedì si inizia".

Leggi anche:

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente MotoGP | Raul Fernandez esulta: "Marquez mi stava pressando come un animale"

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Matteo Nugnes





MotoGP | Fernandez regala il Costruttori all'Aprilia a Valencia, Marquez si congeda 2°. Bezzecchi 4° è vice-campione



MotoGP



MotoGP



Valencia



3 h



MotoGP | Fernandez regala il Costruttori all'Aprilia a Valencia, Marquez si congeda 2°. Bezzecchi 4° è vice-campione





MotoGP | Il percorso di recupero di Razgatlioglu è mirato ad avere la spalla al 100% ai test di Sepang



MotoGP



MotoGP



Valencia



7 h



MotoGP | Il percorso di recupero di Razgatlioglu è mirato ad avere la spalla al 100% ai test di Sepang





MotoGP | Valencia, Warm-Up: Marquez mette tutti in riga con la sua Ducati dorata



MotoGP



MotoGP



Valencia



8 h



MotoGP | Valencia, Warm-Up: Marquez mette tutti in riga con la sua Ducati dorata

More from

Marco Bezzecchi





MotoGP | La RS-GP26 miglior moto di sempre: Aprilia è Campione del Mondo Costruttori 2026



MotoGP



MotoGP



Valencia



2 h



MotoGP | La RS-GP26 miglior moto di sempre: Aprilia è Campione del Mondo Costruttori 2026





MotoGP | Bezzecchi resta concentrato sull'obiettivo: "Come disse Kobe Bryant, il lavoro non è ancora finito"



MotoGP



MotoGP



Valencia



23 h



MotoGP | Bezzecchi resta concentrato sull'obiettivo: "Come disse Kobe Bryant, il lavoro non è ancora finito"





MotoGP | Terza pole di fila per Bezzecchi, che polverizza il record di Valencia e rifila 0"4 a Marquez



MotoGP



MotoGP



Valencia



1 g



MotoGP | Terza pole di fila per Bezzecchi, che polverizza il record di Valencia e rifila 0"4 a Marquez

More from

Aprilia Racing Team





MotoGP | Martin: "Il via? Dopo 3 secondi ho chiuso il gas, ho capito subito che non saremmo partiti"



MotoGP



MotoGP



Valencia



1 g



MotoGP | Martin: "Il via? Dopo 3 secondi ho chiuso il gas, ho capito subito che non saremmo partiti"





Vertice Chang-Ezpeleta con i team per spiegare come sarà la MotoGP del futuro



MotoGP



MotoGP



Valencia



1 g



Vertice Chang-Ezpeleta con i team per spiegare come sarà la MotoGP del futuro





MotoGP | Valencia, Libere 1: Bezzecchi precede di 10 millesimi Marquez



MotoGP



MotoGP



Valencia



2 g



MotoGP | Valencia, Libere 1: Bezzecchi precede di 10 millesimi Marquez

Ultime notizie





MotoGP | Bezzecchi: "Abbiamo raggiunto gli obiettivi, ma oggi mi sarei aspettato di più"



MotoGP



MtGP MotoGP



Valencia



3 min



MotoGP | Bezzecchi: "Abbiamo raggiunto gli obiettivi, ma oggi mi sarei aspettato di più"





LIVE Formula 1 | Gran Premio del Qatar, Gara



Formula 1



F1 Formula 1



Qatar



3 min



LIVE Formula 1 | Gran Premio del Qatar, Gara





MotoGP | Raul Fernandez esulta: "Marquez mi stava pressando come un animale"



MotoGP



MtGP MotoGP



Valencia



14 min



MotoGP | Raul Fernandez esulta: "Marquez mi stava pressando come un animale"





MotoGP | Márquez: "Il motociclismo mi ha formato e mi ha dato valori che terrò sempre con me"



MotoGP



MtGP MotoGP



Valencia



1 h



MotoGP | Márquez: "Il motociclismo mi ha formato e mi ha dato valori che terrò sempre con me"

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti