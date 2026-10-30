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MotoGP | Bezzecchi: "A Sepang fatichiamo ancora un pelo di più, ma l'Aprilia è migliorata tanto"

Il pilota della Casa di Noale ha chiuso il venerdì del GP della Malesia al sesto posto, ma probabilmente terzo in termini di passo gara, alle spalle dei fratelli Marquez. Secondo il riminese le Ducati restano il riferimento su questa pista, ma la RS-GP ha fatto un passo avanti evidente rispetto ai test pre-campionato.

Matteo Nugnes

Pubblicato: 30 ott 2026, 10:21

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Sepang è sempre stata una pista particolarmente favorevole alla Ducati ed indigesta all'Aprilia. Gli uomini di Noale l'avevano probabilmente già cerchiata in rosso come quella su cui ci sarebbe stato di più da stringere i denti in questo finale di stagione, nel quale sono in palio sia la corona piloti che quella costruttori della MotoGP 2026.

La giornata di venerdì del Gran Premio della Malesia ha confermato queste sensazioni, con le Desmosedici GP dei fratelli Marquez a dettare il ritmo e le moto di Noale ad inseguire, per di più con Jorge Martin alle prese con il radio destro fratturato, che nel pomeriggio gli ha permesso di completare appena 3 giri nel pomeriggio prima di fermarsi in vista di domani. Uno stop che sembra ridurre al lumicino le sue speranze iridate.

Così cono sono già di per sé piuttosto ridotte quelle di Marco Bezzecchi, arrivato in Malesia con 50 punti da recuperare sul più anziano dei due Marquez. In ottica costruttori però, con l'Aprilia che comanda con 6 lunghezze sulla Ducati, la musica è diversa, quindi per il riminese sarà fondamentale tenere in alto i colori di Noale. Il suo venerdì si è chiuso con un sesto tempo a quattro decimi, ma con un passo che lo mette subito dietro ai due fratelli di Cervera. Un quadro che sembra fargli vedere il bicchiere mezzo pieno.

"Direi un bel bilancio, buono. Un bel venerdì. Se guardiamo il venerdì dell'anno scorso qua, era stato molto molto difficile. Oggi è stato difficile, ovviamente, come sempre, però sono contento. Mi sono sentito bene, soprattutto di passo", ha detto Bezzecchi ai giornalisti presenti a Sepang, tra cui quelli di Motorsport.com.

"Sono ancora un po' più lento rispetto ai top, ma direi che non è male. Nel time attack potevo fare qualcosa di più, questo è chiaro. Sia io in termini di guida, un po' anche in generale, ma soprattutto io in termini di guida. Ora cercherò di sistemare tutto per domani", ha aggiunto.

Anche il romagnolo ha riconosciuto che in questo momento i Marquez sembrano avere qualcosina in più: "Marc chiaramente mi sembra in questo momento più veloce in tutto, sia di time attack che anche di passo. Suo fratello di passo non l'ho visto bene, ma credo che anche lui sia abbastanza competitivo, sicuramente più di me. Poi secondo me, da lì in poi, siamo tutti un pelo più simili. Sicuramente loro due sono un po' più forti in questo momento però".

Quando poi gli è stato domandato se crede che questo gap si possa provare a chiudere, ha aggiunto: "Ho delle idee su come migliorarmi. Poi faccio fatica a dire come guidano tutti gli altri, soprattutto quelli di altre squadre o di altre case. Però sì, ho sicuramente qualche idea su come cercare di migliorarmi io, in termini di guida, ma anche di setting. Ho un po' di idee su cosa mi piacerebbe fare. Adesso, prima di fare qualsiasi cosa, cercheremo di guardare un po' tutti i dati e capire bene".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Mohd Rasfan - AFP - Getty Images

In generale, però, secondo lui la RS-GP ha fatto un passo avanti anche sul tracciato malese: "Siamo migliorati tanto. È ancora una pista che ci fa faticare un pelo di più, però siamo migliorati molto".

Complice una possibile riasfaltatura, che poi non si è verificata a causa della guerra in Medio Oriente, la Michelin ha portato tre soluzioni per il posteriore, compresa una nuova media asimmetrica. La sensazione generale però è che si possa correre sia la Sprint che la gara lunga con la soft, proprio come lo scorso anno.

"Stamattina abbiamo provato la media posteriore. È vero che la FP1 più che altro è il turno un po' più sfigato per le condizioni della pista, però alla fine la soft è la gomma dell'anno scorso, cambia veramente poco nel centro. L'anno scorso è stata fatta sia la Sprint che la gara lunga con quella, quindi vediamo. È vero che le condizioni del grip sono un po' peggio. C'è qualche curva un po' più rovinata, però non è neanche così disastrata come ci aspettavamo, come ci avevano detto. Vediamo dai".

A differenza di tanti colleghi che si sono lamentati delle condizioni dell'asfalto, Bezzecchi infatti ritiene che tutto sommato le condizioni siano simili a quelle trovate ad inizio anno nei test pre-stagionali.

"Ci sono un paio di curve che mi sembrano un pelo più rovinate, questo sì. Ma tutto il resto mi sembra abbastanza simile a com'era a febbraio, con l'unica differenza che a febbraio giriamo tre giorni per dieci ore e la pista diventa nera, che più nera non si può. E invece ora giriamo come al solito. Alla fine hanno raschiato due o tre pezzi sul rettilineo, ma nelle curve non hanno raschiato niente. Più che altro è il caldo quello che fa scivolare".

Infine, ha fatto anche il punto sulle condizioni del suo ginocchio, che non si è ancora ripreso completamente dall'infortunio del Sachsenring: "Non è a posto al 100%, purtroppo mi crea ancora sempre un po' di liquido e i 'back to back' li accuso un pochettino. Però alla fine è una cosa con cui dovrò convivere fino alla fine dell'anno, finché non mi fermerò per un po' di più".

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