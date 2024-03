MotoGP | Bezzecchi: "A Portimao voglio avvicinarmi ai più veloci"

Il circuito dell’Algarve apre le porte per ospitare la prima gara europea della MotoGP 2024: tipico start alle 14:00 locali di domenica (le 15:00 in Italia) per un GP dove i piloti del Pertamina Enduro VR46 Racing Team puntano ad accorciare le distanze dai primi. Sulle “montagne russe” portoghesi, pista tra le più amate dai piloti, tornano al lavoro Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi sulle Ducati Desmosedici GP.

Archiviata la brutta caduta nella Sprint a Doha e soddisfatto del settimo posto finale, Fabio Di Giannantonio continua il suo percorso di crescita all’interno della squadra. La Top 5 per lui è un obiettivo forse alla portata già da questo weekend.

"Il bilancio del weekend in Qatar è nel complesso positivo. Abbiamo avuto qualche problemino, ma questo non ci ha impedito di essere veloci e competitivi. Continueremo a lavorare sodo con la squadra anche qui a Portimao, una pista bellissima, stupenda. Un vero roller coaster, molto impegnativo anche a livello fisico. Non dobbiamo avere fretta, stiamo facendo bene, dobbiamo continuare a crescere, la Top 5 può essere un obiettivo a portata", ha detto il pilota romano.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto di: Media VR46

Motivato a fare bene anche Marco Bezzecchi dopo una prima trasferta non facile. Sul podio qui nel 2023 e soddisfatto in ogni caso dei progressi fatti in Qatar, vuole tornare tra i protagonisti ed avvicinare i più veloci.

"Portimao è davvero una delle piste più belle del calendario. Complicata, impegnativa a livello fisico, ma allo stesso tempo molto divertente. L’anno scorso qui sono andato forte, quest’anno al momento stiamo facendo un po’ più fatica, ma sono contento dei progressi fatti durante il weekend di gara in Qatar. Con tutta la squadra continueremo a lavorare, soprattutto sulla frenata e l’inserimento. L’obiettivo è avvicinare il gruppo dei più veloci e divertirci su questo tracciato così particolare", ha aggiunto il riminese.