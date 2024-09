MotoGP | Il rinnovo Dorna-FIM è un'iniezione di fiducia per Liberty?

Come è normale che sia per i nuovi accordi di motorsport che legano più parti, è la durata del contratto che spesso fa notizia. Così, quando Dorna e la FIM hanno annunciato di aver firmato una nuova estensione a lungo termine fino al 2060, tutta l'attenzione si è concentrata sulla durata dell'accordo.

Non è stato menzionato il denaro versato da Dorna alla FIM per questa proroga, né il fatto che il precedente accordo fosse valido fino al 2043, nel primo caso. Ciononostante, l'annuncio è di grande importanza in quanto Liberty Media si avvicina al completamento dell'acquisizione di Dorna.

Liberty Media è già il detentore dei diritti commerciali della Formula 1 e all'inizio dell'anno ha annunciato l'intenzione di acquistare per 4,2 miliardi di dollari l'86% di Dorna Sports, l'azienda che detiene i diritti commerciali della MotoGP.

In preparazione, Liberty Media ha raccolto i fondi per completare l'operazione vendendo una parte delle sue azioni della F1 per 825 milioni di dollari. L'acquisto totale dovrebbe essere completato entro la fine dell'anno.

La nuova struttura prevede che Dorna, che rimarrà il detentore esclusivo dei diritti commerciali e televisivi della MotoGP, rimanga una società gestita in modo indipendente, ma che venga attribuita al Formula One Group di Liberty Media.

Fans watch the race start Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna dal 1994, manterrà la sua posizione e continuerà a gestire l'azienda con il suo team su base giornaliera, con la sede centrale che rimarrà a Madrid.

Estendendo l'accordo di licenza con la FIM, Dorna si è assicurata il proprio futuro e ha incrementato la redditività dell'azienda esistente, il che è significativo alla luce dell'acquisizione da parte di Liberty Media. In sostanza, è diventata un'azienda più forte.

Anche per Liberty Media, l'acquisizione dei diritti da parte di Dorna corrisponde alla sua visione della MotoGP. Nella sua attività in F1, Liberty Media ha voluto rafforzare la sua valutazione attraverso accordi a lungo termine con circuiti e promotori. L'equivalente accordo per i diritti commerciali con la FIA, tuttavia, era già in vigore e valeva fino al 2110.

Sebbene l'accordo con la MotoGP appaia ora piccolo in confronto, si tratta di un passo importante che sottolinea ancora una volta la serietà con cui Liberty Media sta affrontando la sua nuova acquisizione.

Stiamo già assistendo a qualche incrocio con le attività di F1, con un'attenzione mirata rivolta ai piloti di F1 a rispondere a domande specifiche sulla MotoGP, in modo da creare attrazione.

Liberty Media ha grandi aspirazioni e il prezzo d'acquisto di 4,2 miliardi di dollari dimostra quanto sia importante per Liberty Media l'apice delle corse motociclistiche, avendo già pagato 8 miliardi di dollari per la F1 nel 2016.

Johann Zarco, Team LCR Honda Photo by: LCR Honda MotoGP Team

La chiave sarà il modo in cui Liberty Media lavorerà con Dorna

Quando Liberty ha acquistato la F1, della vecchia struttura era rimasto ben poco, dopo che Bernie Ecclestone era stato rimosso dal suo ruolo. Aveva a disposizione una tela bianca con la quale apportare cambiamenti, come l'ideazione di un nuovo logo, l'apertura dei social media e l'introduzione di personale proprio per gestire le operazioni. Le decisioni sono state prese rapidamente e, anche se non tutto ha funzionato come previsto, l'azienda è riuscita a cambiare le cose rapidamente.

La partnership, o collaborazione, con Dorna sarà probabilmente una proposta completamente diversa. L'azienda ha gestito con successo lo spettacolo per anni e ne manterrà il controllo, con l'ulteriore vantaggio di essersi assicurata i diritti fino al 2060 che servirà solo a rafforzare la sua posizione.

Il futuro della MotoGP sembra luminoso e il nuovo accordo dimostra il suo impegno, ma la chiave di volta è il successo del rapporto di lavoro tra le tre parti. Liberty Media potrebbe avere le idee, ma dipenderà dalla Dorna e dalla FIM che le attueranno. Come in tutte le cose, non si tratta della durata dell'accordo, ma di come funziona effettivamente il rapporto.