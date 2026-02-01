Vai al contenuto principale

MotoGP

MotoGP | Beirer lancia messaggi ad Alex Marquez: "Merita un team ufficiale, gli auguro il meglio"

Il nome di Alex Marquez è stato associato ad un futuro lontano dal Gresini Racing, probabilmente in una squadra ufficiale. Pit Beirer, responsabile motorsport della KTM, ritiene che "se lo meriti ampiamente".

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Pubblicato:
Pubblicato:
Alex Marquez, Gresini Racing

Mentre alla KTM continuano a nutrire vane speranze di trattenere fino al 2027 il loro pilota di punta Pedro Acosta, il direttore sportivo della KTM ammette che Alex Marquez è diventato una figura importante nel mercato dei piloti. "Come attuale vicecampione del mondo, se lo merita senza dubbio. Gli auguro il meglio per i suoi prossimi passi", ha detto l'ex pilota di motocross, parole che possono essere interpretate in modo ambiguo.

Motorsport.com ha rivelato in esclusiva questa settimana gli accordi verbali tra Fabio Quartararo e la Honda e quello tra Jorge Martin e la Yamaha, entrambi per il 2027. Lo stesso giorno il quotidiano AS ha dato la notizia dell'accordo tra Acosta e la Ducati, che lo vedrà come compagno di squadra di Marc Marquez il prossimo anno.

Prima, però, i tre dovranno terminare un'intera stagione con una squadra in cui non saranno più presenti il prossimo anno, cosa che accadrà anche a molti altri piloti, come Pecco Bagnaia o, forse, lo stesso Alex Marquez, che sta cercando di lasciare la Gresini per passare a una squadra ufficiale. Una situazione che per alcuni costruttori può diventare scomoda.

"Mi sorprende che le cose abbiano preso così tanta forza così presto", spiega Beirer in una conversazione con Motorsport-Magazin.com.

Pit Beirer, en silla de ruedas, celebra junto al equipo un triunfo de Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Pit Beirer, su una sedia a rotelle, festeggia insieme al team la vittoria di Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto di: Javier Soriano - AFP - Getty Images

"Pensavamo che alcuni piloti avrebbero voluto aspettare di vedere come si sarebbero sviluppati i progetti 850cc. Ma c'è molto rumore, e non c'è fumo senza arrosto. Mi sorprende che queste cose siano venute alla luce questa settimana, perché tutti i costruttori sono molto impegnati a preparare i test a Sepang. Per questo non credo che siano i costruttori ad essere così attivi in questo momento", continua Beirer.

Sebbene Acosta abbia già deciso di non rinnovare con KTM e si sia impegnato con Ducati per il 2027, Beirer nutre vane speranze che una moto "miracolosa" nei test della prossima settimana a Sepang possa far vacillare il pilota murciano.

 "Sì, lo sappiamo perfettamente. Sappiamo che Ducati è molto interessata a Pedro. E non è un segreto che lui sia interessato a Ducati", ammette il tedesco.

"Ma la verità è che lotteremo per lui. Abbiamo un accordo molto chiaro: non ci saranno cambiamenti prima dei test di Sepang. Poi avremo una conversazione tranquilla. Credo che allora si prenderà una decisione abbastanza rapida, nel bene o nel male. Pedro ha una nostra offerta. Se sei in una posizione come la sua e tutti i costruttori ti vogliono, è comprensibile che sia disposto a considerare attentamente tutte le offerte", ammette.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Alex Márquez, Gresini Racing

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Alex Márquez, Gresini Racing

Foto di: Jose Jordan / AFP via Getty Images

Augura "il meglio" ad Alex Marquez

Con Maverick Viñales assicurato per il team ufficiale KTM nel 2027, ora resta solo da vedere quale pilota affiancherà il catalano, e uno dei nomi che è emerso è quello di Alex Márquez.

"Ovviamente non siamo ingenui e siamo in contatto con altri piloti", ammette. "Tuttavia, per il momento, stiamo cercando di mantenere i quattro che abbiamo attualmente", inclusi Brad Binder ed Enea Bastianini, che a sua volta starebbe negoziando con Aprilia.

Riguardo al più giovane dei Marquez, che sta cercando di lasciare il Gresini Racing per passare ad un team ufficiale, il messaggio di Beirer è ambiguo. "Come attuale vicecampione del mondo, se lo merita senza dubbio. Gli auguro il meglio per i suoi prossimi passi", che può essere interpretato come un "buona fortuna" o un "noi siamo i migliori". Vedremo.

