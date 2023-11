MotoGP | Beffa Di Giannantonio: pressione irregolare, perde il podio

L’avventura in Gresini di Fabio Di Giannantonio si è conclusa con un podio e una vittoria sfiorata. Un gran finale. O almeno così sembrava fino a quando non è arrivato il verdetto Michelin, che è diventato una spada di Damocle per i piloti a fine gara. Il secondo posto conquistato a Valencia, nell’ultima gara dell’anno, è diventato un quarto a causa della pressione irregolare delle gomme, andata sotto al minimo consentito per la seconda volta.

Diggia, che aveva preso il warning ieri nella Sprint, è incappato oggi nella seconda infrazione al regolamento sulla pressione delle gomme. Per oltre il 50% della gara ha corso con i parametri più bassi rispetto a quelli consentiti, pertanto gli sono stati inflitti 3 secondi di penalità. Questi si sono tramutati nella perdita del podio, facendolo così arretrare in quarta posizione.

La penalità a Di Giannantonio è la terza del fine settimana, già ieri sono stati sanzionati per lo stesso motivo Luca Marini e Franco Morbidelli. L’altro pilota ad essere stato penalizzato per la pressione delle gomme è Aleix Espargaro in Thailandia. In totale, quest’anno sono 4 i piloti che hanno perso posizioni al traguardo, mentre, oltre a loro, sono ben 16 i piloti che hanno un warning (considerate anche le wild card).

Nella gara odierna, oltre alla penalità a Di Giannantonio c'è stato il warning per Brad Binder. Per il sudafricano della KTM è la prima infrazione e arriva proprio all'ultima gara della stagione. Con il documento Michelin, i piloti e i team tirano un sospiro di sollievo per aver superato indenni, quasi tutti, la stagione.

Piloti con warning e/o penalità per pressione pneumatici