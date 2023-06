MotoGP | Bautista impaziente: eccolo già accanto alla Desmosedici GP!

Alvaro Bautista sembra veramente impaziente di tornare a guidare una MotoGP. Come premio per la conquista del titolo iridato della Superbike, la Ducati ha assecondato la sua richiesta di fargli provare la Desmosedici GP campione del mondo, con un test che andrà in scena domani e mercoledì sul tracciato di Misano.

Tanta è l'impazienza di salire in sella che il pilota spagnolo oggi si è già presentato al tracciato romagnolo ed ha posato insieme al suo "regalo", che ha una livrea identica a quella della sua sua Panigale V4, per alcuni scatti che hanno fatto da antipasto al test.

Il direttore generale di Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, ha detto che Alvaro dovrà pensare esclusivamente a divertirsi, ma c'è da scommettere una volta in pista proverà a mettersi alla prova su una moto che si è sicuramente evoluta molto rispetto a quella con lui aveva avuto modo di correre nelle stagioni 2017 e 2018, sostituendo anche l'infortunato Jorge Lorenzo nel team ufficiale a Phillip Island, dove aveva sfiorato il podio con il quarto posto.

Il test sarà rigorosamente a porte chiuse, forse anche per non mettergli troppa pressione, ma Bautista non sarà solo in pista. A fargli compagnia ci sarà infatti Stefan Bradl, che sarà chiamato a provare le ultime evoluzioni della Honda. Un test cruciale per la Casa giapponese, in un momento in cui i rapporti con la sua stella Marc Marquez sembrano essere ai minimi storici proprio a causa della scarsa competitività della RC213V.