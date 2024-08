MotoGP | Bastianini: "Vorrei essere sempre così. Ci sto lavorando"

Enea Bastianini sembra un altro. O meglio, sembra tornato quello che nel 2022 abbiamo imparato ad ammirare nella stagione con Gresini che gli consentì di guadagnarsi con merito la sella sulla Ducati del team ufficiale.

A Silverstone il romagnolo ha messo in mostra tutto il suo repertorio dominando il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna. Vittoria nella Sprint dopo un duello splendido con Jorge Martin e la replica appena 24 ore dopo, sempre contro il futuro pilota di Aprilia Racing, che testimonia quanto Enea sia forte, ma anche quanto serva qualificarsi bene per poi potersela giocare con i migliori sia nella gara di sabato che, soprattutto, quella di domenica.

Questa volta a rendere la gara domenicale più complessa sono stati i primi giri, dove Enea si è fatto superare dal compagno di squadra, da Martin e dall'Aprilia di Aleix Espargaro. La sua rimonta, però, è arrivata inesorabile e decisiva per i fini del risultato finale.

"E' stata difficile perché all'inizio ho fatto qualche errorino in partenza e mi sono trovato indietro, al quarto posto, ma avevo fiducia di poter recuperare", ha dichiarato Bastianini al termine della gara ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Enea Bastianini, Ducati Team, con i gemelli Weasley Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ma sapevo che negli ultimi giri avrei avuto la mia solita fase particolare, quella in cui riesco a spingere sempre un po' di più. Non è stato semplice perché Jorge e Pecco sono stati molto veloci e hanno spinto tanto, ma anche Aleix Espargaro è stato molto difficile da passare. Però alla fine ne avevo un po' di più ed è arrivata la seconda vittoria nel giro di due giorni".

La Ducati numero 23 si è comportata molto bene sin da subito, anche con il serbatoio pieno. Il pilota romagnolo è stato molto bravo poi a gestire le vibrazioni - che hanno avuto anche i piloti con cui ha lottato oggi - arrivando alla fine con le gomme in uno stato migliore rispetto a quelle di Jorge Martin.

"Mi aspettavo di fare più fatica con il serbatoio pieno, perché non sono riuscito a passare subito davanti e quando sei dietro fai più fatica a frenare. Anche perché avendo davanti Pecco è dura perché lui frena sempre molto forte. Sono andato indietro ma giro dopo giro, con il serbatoio un po' più vuoto ho iniziato a girare più veloce e ho visto che, così come me, anche chi era davanti aveva un po' di vibrazioni. Io sono riuscito a gestirle meglio e a vincere".

Bastianini ha poi concluso parlando del lavoro che ha fatto nella pausa estiva. Non qualcosa di inerente alla moto - quella, per sua ammissione, l'ha toccata poco - ma nel capire cosa potesse migliorare su se stesso per cambiare le cose e ritrovare il miglior Bastianini, quello che un paio di anni fa rubava l'occhio e che KTM spera di avere la prossima stagione.

"Mi piacerebbe essere sempre questo Enea. Sto lavorando su me stesso dopo aver analizzato la prima parte di campionato, guardando dove ho fatto bene e cosa è andato male. Ho sempre visto un gran ritmo in gara da parte mia, ma anche pessime qualifiche. Quindi sapevo che il punto su cui avrei dovuto lavorare era quello. Nella pausa non ho lavorato tanto sulla moto ma dal punto di vista mentale, per cercare di tornare sulla moto ed evitare di farmi trovare impreparato. Ora devo continuare così".