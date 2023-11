MotoGP | Bastianini: “Volevo solo vincere dopo un periodo di m…”

Il sole esce sempre dopo la tempesta, lo sa bene Enea Bastianini, che a Sepang è tornato a respirare l’aria pulita del gradino più alto del podio. La sua prima stagione da pilota ufficiale Ducati è stata più che travagliata, condizionata da infortuni che lo hanno tenuto in disparte per molto tempo, ma oggi è tornato ad essere la “Bestia” che abbiamo sempre conosciuto.

Il Gran Premio della Malesia porta la firma di Bastianini, che dal via non ha mai lasciato la testa della corsa dopo una partenza fulminea dalla terza casella. In una gara dove la gestione delle gomme, sia per le pressioni sia per il consumo, era fondamentale, Enea è stato senza rivali pur incappando in un warning per la pressione delle gomme al di sotto del minimo consentito: “È qualcosa di fantastico, emozionante. Dopo un periodo di merda, perché non c’è un altro nome, è bello tornare alla vittoria”.

Il pilota Ducati ha portato la Desmosedici GP23 a trionfare in Malesia, precedendo il compagno di squadra e mettendo a tacere le voci che lo volevano pronto a lasciare il posto in ufficiale a Martin. Risponde anche a chi ha sostenuto nel gioco di squadra nella Sprint di ieri, dove non ha inflitto il sorpasso a Bagnaia: “Oggi non volevo altro, volevo solo vincere, non mi importava del resto. Sapevo che potevo farlo. Ho spinto dall’inizio come in qualifica, negli ultimi giri ho cercato di mantenere il gap, ero distrutto, non ne potevo più, ma alla fine è arrivata!”,

Bastianini, ancora incredulo dopo il trionfo odierno, ha dato l’impressione di avere ancora un buon margine sugli avversari, annichiliti già dai primi metri: “Difficile dire se ne avessi ancora per allungare, perché io mi sentivo veramente al limite e forse per stare a quel limite ho fatto qualche piccola sbavatura che probabilmente in televisione non si è vista. Però oggi volevo solo vincere, è esploso qualcosa dentro di me questo weekend. Sono tornato a divertirmi ed è veramente bello, sono troppo contento”.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Ducati Team

Ma qual è stato il segreto di questo ritorno al successo così potente? “Abbiamo cambiato molto la strategia del freno motore, sicuramente questa è stata una delle chiavi. Siamo andati incontro alle richieste che abbiamo visto dalla Thailandia. Quindi qui abbiamo stravolto la moto, ma a livello di setup siamo rimasti uguali. Quello che è cambiato è la ripetibilità. Non sbagliavo in frenata, cosa che invece fino a poco tempo fa avveniva ogni giro. Quando ci si torna a divertire, si va sempre forte”.

“Siamo arrivati qua consapevoli di quello che potevamo fare. Sia io che il mio capotecnico eravamo molto più convinti di quello che sarebbe stato il setup in questa gara e di quello che sarebbe stata la gara in generale. Quindi devo dire grazie a tutto il team perché non ha mai smesso di credere in me, anzi. Il mio capotecnico mi ha chiamato prima di partire e ha detto ‘ti ho visto, ti ho capito. Vedrai che dalla prossima gara le cose cambiano’. Così è stato”, prosegue.

Non mancano i ringraziamenti da parte di Bastianini, che nel giorno del trionfo non si dimentica delle persone che l’hanno sostenuto anche nei momenti più duri, che quest’anno sono stati molti: “In tutto questo voglio ringraziare la mia mamma e la mia fidanzata che sono a casa e mi sono state vicine in questo momento buio. Un altro grazie va al mio preparatore, al mio fisioterapista Antonio. Mi hanno supportato tantissimo”.