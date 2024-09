MotoGP | Bastianini: "Vincere domani? Ci spero, ma dobbiamo essere perfetti"

Enea Bastianini continua a salire sul podio, ma gli manca ancora la zampata per attaccare la vittoria. Questa volta il pilota della Ducati è riuscito a fare una buona qualifica nella seconda gara a Misano della MotoGP, andando a completare la prima fila, anche se il distacco di mezzo secondo rimediato dal poleman Pecco Bagnaia sembrava non lasciargli troppe velleità in vista della Sprint.

In realtà, "Bestia" è riuscito a rimanere piuttosto vicino al compagno di box e a Jorge Martin. Anzi, nel finale ha dato addirittura la sensazione di potersi riavvicinare. Salvo poi tirare i remi in barca, temendo di dover scontare una penalità per un track limits che in realtà non aveva commesso.

"Sono contento a metà, perché speravo di poter rimanere lì, ma dopo che ho preso il track limits warning ho fatto un altro giro in cui credevo di essere finito di nuovo fuori ed ero convinto di prendere una long lap penalty, invece ero dentro. Alla fine è venuta fuori una bella gara, ma recuperare un decimo o due quando si gira in 1'31" basso è molto difficile", ha detto Bastianini quando ha incontrato i giornalisti a fine giornata.

Quando poi gli è stato domandato se la gara di oggi potrà essere utile per provare a fare qualcosa in più del terzo posto, ha proseguito: "Siamo semplicemente tornati un po' alla moto di ieri, perché stamattina non mi sono trovato bene con una moto diversa, quindi ci ho messo un po' anche a riprendere il ritmo, ma già dalle qualifiche sapevo che sarei potuto rimanere più o meno lì con loro. Poi ho visto sicuramente un po' di cose per domani e penso che con l'elettronica possiamo lavorare abbastanza".

Nelle prime fasi della corsa ha sfoderato anche un bellissimo sorpasso a Brad Binder alla Quercia, che gli ha permesso di non perdere troppo tempo dietro al pilota della KTM: "L'attacco a Binder è arrivato per forza di cose, nel senso che quando hai davanti lui non sai mai cosa può succedere. Dunque, è meglio provare a passarlo subito, altrimenti rischi di rimanere dietro di lui anche cinque o sei giri. Il clima un po' più freschino poi aiuta, perché sicuramente blocchiamo un po' meno l'anteriore e si riesce a sorpassare un po' meglio", ha detto, sottolineando che questo fine settimana i sorpassi sembrano più semplici rispetto alla gara di due settimane fa, quando le temperature molto elevate avevano complicato la gestione della pressione della gomma anteriore.

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Enea Bastianini, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Ora è tempo di voltare pagina e pensare alla gara lunga di domani, nella quale si passerà alla gomma media al posteriore, con la quale ha un rapporto interlocutorio: "Domani con la media sarà una gara diversa. Nei test l'ho sfruttata molto bene, mentre invece ad inizio weekend meno. Spero che il grip e la temperatura siano più in linea con quelli di lunedì scorso, però solitamente negli ultimi giri sono abbastanza veloce. E la soft non credo che sarà un'opzione per la gara".

Le sue parole quindi lasciano intendere che sia più speranzoso di poter provare a vincere domani: "Ci spero, ma so che lo possiamo fare solo se facciamo le cose perfette. Altrimenti è difficile, perché sembra che Pecco in questo momento abbia qualcosa in più. Martin ne ha, ma l'apice lo dà sempre i primi giri, ma bisogna vedere domani, perché non bisogna mai sottovalutare nessuno".

Di sicuro però Enea ha le idee chiare su cosa già gli riesce bene e su cosa invece deve migliorare: "L'ingresso in curva è sempre un po' il mio punto di forza. Quando sono a posto riesco sempre a fare molto forte il T1 e anche il T2. Quelli più critici sono un po' il T3, ma forse neanche troppo, e soprattutto il T4. Perdo tantissimo all'uscita della curva 14 e con l'elettronica non abbiamo ancora trovato la quadra per fare la differenza. Speriamo di riuscire a trovarla per domani".