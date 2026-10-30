Intervista

MotoGP Malesia

MotoGP | Bastianini: "Una delle migliori giornate dell'anno, sogno sempre in grande!"

Aria positiva in KTM, con il riminese che si è trovato subito a proprio agio a Sepang, dove solo una caduta gli ha procurato un dolorino alla mano sinistra. Ora bisognerà confermare il buon lavoro facendo la scelta giusta con le gomme.

Francesco Corghi

Pubblicato: 30 ott 2026, 11:40

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Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Le KTM sembrano in forma in quel di Sepang e il sorriso che appare sul volto di Enea Bastianini al termine della prima giornata di prove di MotoGP sul tracciato di Kuala Lumpur lo conferma.

Il GP della Malesia potrebbe ridare linfa vitale alle KTM, dato che anche Maverick Vinales si è potuto esprimere al meglio, grazie al minor dolore accusato alla spalla, guadagnandosi l'accesso diretto alla Q2.

Per quanto riguarda 'Bestia', l'unico neo di una giornata positiva è legato ad una caduta dove la mano sinistra ne ha risentito, anche se con un po' di ghiaccio il dolore dovrebbe passare rapidamente.

"In realtà nulla di grave, posso correre tranquillamente. Ho preso una storta perché la moto ha girato e, nel cercare di tenere tirata la frizione per non far perdere potenza al motore, ho spinto un po' troppo e mi fa male la mano. Riesco ad impugnare la manopola, ma senza stringere troppo. Comunque nulla di preoccupante", ha spiegato tranquillamente il romagnolo con l'impacco sull'arto, per poi analizzare quanto fatto oggi.

"Credo sia stata una delle giornate migliori dell'anno, siamo riusciti a partire con il piede giusto nonostante su questa pista l'aderenza sia sempre più scarsa, rendendo difficile la guida".

"Le condizioni sono comunque uguali per tutti e, in generale, le KTM sono andate abbastanza bene dato che anche Maverick è riuscito ad entrare in Q2. Una bella iniezione di fiducia!"

"Sicuramente conta aver provato nei test, ma questo è un tracciato che mi piace molto e sembra che la moto funzioni abbastanza bene. Possiamo comunque fare un grosso salto di qualità, vedremo come andrà perché ho notato che alcuni piloti riescono a dare qualcosa in più rispetto a noi".

"Abbiamo risolto la problematica del giro secco, il guaio è che quando sistemiamo questo aspetto, poi perdiamo sul passo. È un po' il classico cane che si morde la coda e anche oggi, dopo un paio di giri, ho cominciato a perdere. Dobbiamo trovare una soluzione perché qui la gara sarà molto lunga e difficile, diventa importante partire davanti e gestire bene la situazione".

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

E a proposito di gestione, l'aspetto legato al consumo gomme è senz'altro il tema principale che potrà consentire di fare la differenza.

"La gomma media sembra migliore della dura, ma sulla mia moto ho notato un calo davvero importante in poco tempo. Dovremo ragionare bene sul da farsi, anche in vista della Sprint. Al mattino ho montato la dura all'anteriore e mi sentivo bene, al pomeriggio invece il calo di rendimento è aumentato".

"Dovremo pensare cosa fare perché sappiamo che l'aderenza in curva è minore, con questo pneumatico, ma in rettilineo e in frenata va meglio".

"Se riusciremo a confermarci veloci anche al sabato, magari arrivando alla prima fila, sono convinto che si possa lottare per qualcosa di importante. Io sono un sognatore e sogno sempre in grande!"

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