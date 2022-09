MotoGP | Bastianini: "Trittico difficile, ma siamo carichi"

Carica lettore audio

Si apre una tripletta inedita per il Campionato del Mondo MotoGP e il Team Gresini si prepara ad un periplo notevole con le prossime tappe che lo vedranno protagonista ad Alcañiz (Spagna), Motegi (Giappone) e Buriram (Thailandia).

Un vero e proprio tour de force di questa seconda parte di stagione con Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio che avranno modo di testare la propria preparazione fisica e soprattutto le soluzioni trovate negli ultimi test di Misano, su tracciati e condizioni sicuramente molto diverse.

Le piste in arrivo sono decisamente adatte agli alfieri di Faenza, quantomeno i risultati passati così dicono. Per Bastianini ben 5 podi ad Aragon tra il 2016 e il 2020 (3 in Moto3 e 2 in Moto2), una vittoria in Giappone nel 2016 (Moto3), mentre in Buriram un 11º posto come miglior piazzamento.

"Sarà un trittico difficile, ma siamo carichi e veniamo da un buon momento. Con Aragon ho un gran feeling e anche l’anno scorso ho fatto bene all’esordio in MotoGP. Per quel che riguarda Giappone e Thailandia sarà una scoperta con la Ducati, ma in questo momento credo che potremo essere veloci in tutte le condizioni. L’obiettivo è chiudere al meglio e questa tripletta sarà importantissima", ha detto Bastianini.

Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing Photo by: Gresini Racing

Dall’altra parte del box, Di Giannantonio vanta podi in Spagna a Thailandia: 2º ad Alcañiz nel 2017 e vittorioso a Buriram un anno dopo. In giappone il miglior piazzamento è un 7º posto nel 2017.

"È sicuramente il momento più tosto della stagione un po’ per tutto: viaggi lunghi, fuso orario, cibo… Veniamo da test molto positivi, iniziamo da Aragon che è una pista che mi piace molto e dove spero di confermare le buone sensazioni con la moto. Giappone e Thailandia sarà bello tornarci perché manchiamo da un po’ e non vedo l’ora. Siamo molto carichi per questa tripla".