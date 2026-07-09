MotoGP | Bastianini-Trackhouse, ci siamo: "Non posso dire nulla, ma ho preso una buona decisione per il futuro"

Quello di Assen è stato per Enea Bastianini il weekend più positivo di questa stagione: l’italiano ha tagliato il traguardo della gara lunga in sesta piazza, come migliore delle KTM.

Il classe 1997 arriva alla vigilia del GP di Germania con una ritrovata competitività e con il sollievo di aver definito il suo futuro in top class. Correrà la prossima stagione con il team che ha ottenuto una indimenticabile doppietta nella storica pista olandese nello scorso appuntamento, ovvero il team Aprilia Trackhouse.

Sebbene l’annuncio ufficiale non sia ancora arrivato, l’affare è stato concretizzato successivamente alla decisione di Ai Ogura di indirizzarsi verso la Yamaha, lasciando vacante un’ambita sella nel team al momento diretto da Davide Brivio.

La firma del contratto era tuttavia vincolata all’opzione, unilaterale, a favore di Tech3 di rinnovare il contratto dell’italiano per un’altra stagione.

Quest’ultima era, però, valida fino al 30 giugno, data dopo la quale Bastianini sarebbe diventato free agent. Al pilota non è giunta nessuna comunicazione al riguardo, quindi l’approdo del riminese tra le file della Casa di Noale è ormai cosa fatta.

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3 Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Una domanda al riguardo è stata posta proprio all’ex pilota Ducati, al suo arrivo al Sachsenring, e il campione del mondo Moto2 del 2020 ha risposto in modo volutamente vago, sottolineando, però, di aver ormai definito il suo futuro da tempo: “Si, ho preso la mia decisione un po’ di tempo fa ed è sicura, però non posso parlarne”.

“Non posso dire nulla, ma ho preso una buona decisione per il mio futuro”. Che sia una buona decisione, considerando gli ultimi risultati di Aprilia, non c’è dubbio. Tuttavia rimane sempre l’incognita del cambiamento regolamentare in arrivo la prossima stagione, che potrebbe ribaltare le forze in campo.

L’unica certezza è che, al momento, quella della Casa di Noale è la moto più completa e performante del lotto e, dopotutto, questo è l’unico parametro valutabile per una scelta in ottica futura; considerando, inoltre, che il mercato piloti è ormai chiuso e le selle rimaste a disposizione per il 2027 sono solo un paio.

Bastianini, dunque, può guardare con ottimismo sia al futuro più prossimo, considerando le prestazioni dell’ultimo Gran Premio, che all’anno a venire, con il ritorno in sella ad una moto italiana dopo i quattro anni passati in Ducati, magari tornando a competere per le vittorie di tappa e magari anche qualcosa in più...