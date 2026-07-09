Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

MotoGP | Marquez: "Sono forte, ma non sono Superman. Non vincerò i prossimi tre campionati"

MotoGP
Germania
MotoGP | Marquez: "Sono forte, ma non sono Superman. Non vincerò i prossimi tre campionati"

MotoGP | Diggia: "Perché KTM? Lì potrò diventare ufficiale e leader di un marchio"

MotoGP
Germania
MotoGP | Diggia: "Perché KTM? Lì potrò diventare ufficiale e leader di un marchio"

MotoGP | Martin: "Voglio concentrarmi sul presente, abbiamo una buona opportunità e una grande sfida"

MotoGP
Germania
MotoGP | Martin: "Voglio concentrarmi sul presente, abbiamo una buona opportunità e una grande sfida"

MotoGP | Bastianini-Trackhouse, ci siamo: "Non posso dire nulla, ma ho preso una buona decisione per il futuro"

MotoGP
Germania
MotoGP | Bastianini-Trackhouse, ci siamo: "Non posso dire nulla, ma ho preso una buona decisione per il futuro"

MotoGP | Bezzecchi: "Paura a tornare in moto? Se ne avessi non sarei neanche caduto in quel modo"

MotoGP
Germania
MotoGP | Bezzecchi: "Paura a tornare in moto? Se ne avessi non sarei neanche caduto in quel modo"

MotoGP | Viñales: "KTM mi ha mandato un contratto, l'ho firmato e due settimane dopo l'hanno annullato"

MotoGP
Germania
MotoGP | Viñales: "KTM mi ha mandato un contratto, l'ho firmato e due settimane dopo l'hanno annullato"

MotoGP | Acosta punge KTM: "Darei senza dubbio una sella a Binder"

MotoGP
Germania
MotoGP | Acosta punge KTM: "Darei senza dubbio una sella a Binder"

WRC | Lancia ha chiamato Sesks e Suninen per un test di sviluppo su terra della Ypsilon

WRC
WRC | Lancia ha chiamato Sesks e Suninen per un test di sviluppo su terra della Ypsilon
Ultime notizie
MotoGP Germania

MotoGP | Bastianini-Trackhouse, ci siamo: "Non posso dire nulla, ma ho preso una buona decisione per il futuro"

Il pilota riminese, in seguito alla mancata attivazione della clausola unilaterale (per Tech3) di rinnovo automatico del contratto in vista della prossima stagione, si accaserà in Aprilia Trackhouse, anche se non può, almeno per ora, rivelarlo ufficialmente.

Mattia Bonalume
Pubblicato:
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Quello di Assen è stato per Enea Bastianini il weekend più positivo di questa stagione: l’italiano ha tagliato il traguardo della gara lunga in sesta piazza, come migliore delle KTM.

Il classe 1997 arriva alla vigilia del GP di Germania con una ritrovata competitività e con il sollievo di aver definito il suo futuro in top class. Correrà la prossima stagione con il team che ha ottenuto una indimenticabile doppietta nella storica pista olandese nello scorso appuntamento, ovvero il team Aprilia Trackhouse.

Sebbene l’annuncio ufficiale non sia ancora arrivato, l’affare è stato concretizzato successivamente alla decisione di Ai Ogura di indirizzarsi verso la Yamaha, lasciando vacante un’ambita sella nel team al momento diretto da Davide Brivio.

La firma del contratto era tuttavia vincolata all’opzione, unilaterale, a favore di Tech3 di rinnovare il contratto dell’italiano per un’altra stagione.

Quest’ultima era, però, valida fino al 30 giugno, data dopo la quale Bastianini sarebbe diventato free agent. Al pilota non è giunta nessuna comunicazione al riguardo, quindi l’approdo del riminese tra le file della Casa di Noale è ormai cosa fatta.

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Una domanda al riguardo è stata posta proprio all’ex pilota Ducati, al suo arrivo al Sachsenring, e il campione del mondo Moto2 del 2020 ha risposto in modo volutamente vago, sottolineando, però, di aver ormai definito il suo futuro da tempo: “Si, ho preso la mia decisione un po’ di tempo fa ed è sicura, però non posso parlarne”.

“Non posso dire nulla, ma ho preso una buona decisione per il mio futuro”. Che sia una buona decisione, considerando gli ultimi risultati di Aprilia, non c’è dubbio. Tuttavia rimane sempre l’incognita del cambiamento regolamentare in arrivo la prossima stagione, che potrebbe ribaltare le forze in campo.

L’unica certezza è che, al momento, quella della Casa di Noale è la moto più completa e performante del lotto e, dopotutto, questo è l’unico parametro valutabile per una scelta in ottica futura; considerando, inoltre, che il mercato piloti è ormai chiuso e le selle rimaste a disposizione per il 2027 sono solo un paio.

Bastianini, dunque, può guardare con ottimismo sia al futuro più prossimo, considerando le prestazioni dell’ultimo Gran Premio, che all’anno a venire, con il ritorno in sella ad una moto italiana dopo i quattro anni passati in Ducati, magari tornando a competere per le vittorie di tappa e magari anche qualcosa in più...

Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente MotoGP | Bezzecchi: "Paura a tornare in moto? Se ne avessi non sarei neanche caduto in quel modo"

Top Comments
More from
Mattia Bonalume

MotoGP | Acosta punge KTM: "Darei senza dubbio una sella a Binder"

MotoGP
MotoGP
Germania
MotoGP | Acosta punge KTM: "Darei senza dubbio una sella a Binder"

LIVE MotoGP | Gran Premio d'Olanda, Sprint

MotoGP
MotoGP
Olanda
LIVE MotoGP | Gran Premio d'Olanda, Sprint

LIVE MotoGP | Gran Premio d'Olanda, Gara

MotoGP
MotoGP
Olanda
LIVE MotoGP | Gran Premio d'Olanda, Gara
More from
Enea Bastianini

MotoGP | Bastianini: "Se non restano piloti italiani in Ducati, qualcosa non ha funzionato"

MotoGP
MotoGP
Olanda
MotoGP | Bastianini: "Se non restano piloti italiani in Ducati, qualcosa non ha funzionato"

MotoGP | Razgatlioglu penalizzato per l'impeding a Bastianini: scivola ultimo sulla griglia del GP

MotoGP
MotoGP
Repubblica Ceca
MotoGP | Razgatlioglu penalizzato per l'impeding a Bastianini: scivola ultimo sulla griglia del GP

MotoGP | Bastianini ritiene eccessiva la sua penalità per il contatto con Mir

MotoGP
MotoGP
Ungheria
MotoGP | Bastianini ritiene eccessiva la sua penalità per il contatto con Mir
More from
Tech 3

MotoGP | Viñales: "KTM mi ha mandato un contratto, l'ho firmato e due settimane dopo l'hanno annullato"

MotoGP
MotoGP
Germania
MotoGP | Viñales: "KTM mi ha mandato un contratto, l'ho firmato e due settimane dopo l'hanno annullato"

Steiner sorpreso: "Il mestiere del pilota di MotoGP è molto diverso da quello del pilota di F1"

MotoGP
MotoGP
Steiner sorpreso: "Il mestiere del pilota di MotoGP è molto diverso da quello del pilota di F1"

MotoGP | Steiner bacchetta Vinales: "Accusare KTM non è la cosa più intelligente da fare"

MotoGP
MotoGP
Olanda
MotoGP | Steiner bacchetta Vinales: "Accusare KTM non è la cosa più intelligente da fare"

Ultime notizie

MotoGP | Marquez: "Sono forte, ma non sono Superman. Non vincerò i prossimi tre campionati"

MotoGP
Germania
MotoGP | Marquez: "Sono forte, ma non sono Superman. Non vincerò i prossimi tre campionati"

MotoGP | Diggia: "Perché KTM? Lì potrò diventare ufficiale e leader di un marchio"

MotoGP
Germania
MotoGP | Diggia: "Perché KTM? Lì potrò diventare ufficiale e leader di un marchio"

MotoGP | Martin: "Voglio concentrarmi sul presente, abbiamo una buona opportunità e una grande sfida"

MotoGP
Germania
MotoGP | Martin: "Voglio concentrarmi sul presente, abbiamo una buona opportunità e una grande sfida"

MotoGP | Bastianini-Trackhouse, ci siamo: "Non posso dire nulla, ma ho preso una buona decisione per il futuro"

MotoGP
Germania
MotoGP | Bastianini-Trackhouse, ci siamo: "Non posso dire nulla, ma ho preso una buona decisione per il futuro"