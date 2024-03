MotoGP | Bastianini torna in pole a Portimao, Marquez cade ed è 8°

Il miglior tempo del venerdì non era stato un fuoco di paglia per Enea Bastianini, perché sarà lui a scattare dalla pole position nelle due gare valide per il Gran Premio del Portogallo di MotoGP che si disputeranno sul circuito di Portimao.

La pista non ancora in condizioni ottimali dopo la pioggia di giovedì non ha permesso di andare ad attaccare il record della pista, ma il crono di 1'37"706 ha permesso a "Bestia" di andare a prendersi una pole position che gli mancava dal Gran Premio d'Austria del 2022, oltre 500 giorni fa. Un digiuno veramente lungo per un pilota con il suo talento, che però quest'anno sembra essere partito con il piede giusto per provare a tenersi stretta la Ducati ufficiale anche nel 2025.

La Casa di Borgo Panigale quindi festeggia la sua 90° pole position nella classe regina, ma Maverick Vinales e l'Aprilia sono riusciti a negarle la possibilità di occupare tutta la prima fila. Proprio a tempo scaduto, infatti, il pilota di Roses ha sfoderato un gran giro, giocandosela sul filo dei millesimi con Bastianini in ogni settore, ma chiudendo con un gap di 82 sul traguardo. Poco male per lui, che è ancora alle prese con una fastidiosa gastroenterite, che però non è riuscita a rallentarlo.

Come detto, la Ducati era vicina a piazzare una tripletta, perché a completare la prima fila c'è la Desmosedici GP24 di Jorge Martin, con il portacolori del Prima Pramac Racing che si era visto cancellare il tempo del primo run per essere andato oltre i track limits all'ultima curva. Il madrileno però si è rifatto nel time attack decisivo, riuscendo a saltare davanti al leader iridato Pecco Bagnaia, che si è dovuto accontentare del quarto tempo a 216 millesimi dal compagno di box.

Tanta Ducati anche in seconda fila, perché Marco Bezzecchi ha quella della Pertamina Enduro VR46 in sesta posizione, dimostrando che piano piano sta sbocciando il feeling anche con quella GP23 che per ora gli era stata abbastanza indigesta. Tra le due Desmosedici GP invece si è infilato un redivivo Jack Miller, che sul saliscendi dell'Algarve sembra essersi messo alle spalle i problemi che avevano rallentato la sua KTM nel pre-campionato ed in Qatar.

Tra le fila del marchio austriaco merita ancora una volta un applauso il rookie Pedro Acosta, che si è piazzato settimo su una delle piste più tecniche del Mondiale. Ma non solo perché, essendo passato dalla Q1, ha avuto a disposizione una sola gomma per la Q2, ma ha saputo sfruttarla al massimo. Meglio anche di Brad Binder che, complice anche una caduta alla curva 5, non è riuscito a fare meglio del decimo tempo.

Così come una caduta ha complicato la qualifica di Marc Marquez. Il pilota del Gresini Racing è scivolato alla curva 15 nel suo primo giro lanciato, perdendo la sua Ducati preferita ed anche parecchio tempo (si è dovuto cambiare la tuta). Tornato in pista solo nel finale, ha staccato l'ottavo tempo a 441 millesimi dalla pole. Un risultato che potrebbe complicare un weekend che si prospettava molto interessante, perché a livello di passo ha dato la sensazione di essere uno di quelli messi meglio.

La Yamaha questa volta è riuscita a portare entrambe le sue M1 in Q2 fin dalla giornata di venerdì, ma quando è stato il momento di fare il time attack il gap dai migliori è rimasto piuttosto ampio, con Fabio Quartararo che è nono ad oltre sei decimi ed Alex Rins che si ritrova 11° a quasi otto. Il quadro delle prime quattro file si completa poi con la Ducati Gresini di Alex Marquez, che non ha messo neppure a referto un tempo dopo essere passato dalla Q1.

La caduta di cui è stato vittima nei minuti conclusivi del turno pomeridiano di ieri ha complicato, e non poco, i piani di Aleix Espargaro. Il pilota dell'Aprilia, infatti, è stato il primo degli esclusi al termine della Q1 e questo vuol dire che sarà costretto ad andare a schierare la sua RS-GP in 13° posizione. Tra le altre cose, non se l'è neppure giocata, perché alla fine si è ritrovato fuori per oltre due decimi.

Accanto a lui, in quinta fila, ci sarà Fabio Di Giannantonio, che è stato più lento di 30 millesimi rispetto allo spagnolo con la sua Ducati GP23 della Pertamina Enduro VR46. Il pilota romano precede poi le altre due Aprilia griffate Trackhouse Racing, con l'idolo locale Miguel Oliveira che ha preceduto di poco la moto gemella di Raul Fernandez.

Rispetto al Qatar inizia a vedersi qualche piccolo passo avanti anche per Franco Morbidelli. Il nuovo arrivato nel Prima Pramac Racing, che ha saltato tutto il pre-campionato a causa di un trauma cranico rimediato in allenamento proprio qui a Portimao, andrà a piazzare la sua Ducati GP24 sulla 17° casella dello schieramento, ma rispetto a Lusail ha ridotto sensibilmente il gap.

Cosa che invece non si può dire per le Honda, che in Algarve sono letteralmente sprofondate ed occupano le ultime quattro posizioni sulla griglia di partenza, alle spalle anche della GasGas Tech3 di Augusto Fernandez. La migliore delle RC213V è quella di Johann Zarco, che precede Johann Mir, Takaaki Nakagami ed un Luca Marini che si ritrova nuovamente ultimo. A pesare però è il fatto che le moto giapponesi si siano viste infliggere circa un secondo di distacco in Q1. Davvero troppo.

Classifica Q2

Classifica Q1