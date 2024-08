MotoGP | Bastianini torna a vincere e ci crede: "E' tutto aperto, io non mollo"

Tutti si aspettavano Pecco Bagnaia e Jorge Martin, invece sulla ruota della Sprint di Silverstone è uscito il nome di Enea Bastianini. Il pilota della Ducati ha disputato una gara veramente perfetta, riuscendo a tenere il ritmo infernale di "Martinator" nella prima parte, attaccando poi il madrileno al momento giusto per prendersi quella che non solo è la sua prima affermazione stagionale, ma anche la prima del sabato da quando è stato introdotto il format Sprint. Anzi, il suo primo podio del sabato, ma "Bestia" ha saputo centrare subito il bersaglio grande.

"E' stata una gran bella lotta con Martin e abbiamo spinto al limite. Il ritmo è stato davvero pazzesco per tutta la Sprint. E' la mia prima vittoria dell'anno e sono contentissimo. Poi Silverstone è una delle mie piste preferite, quindi è davvero fantastico", ha detto Bastianini al parco chiuso, prima di ritirare la sua prima medaglia.

Una volta arrivato ai microfoni di Sky Sport MotoGP, ha raccontato un po' più nel dettaglio la sua gara e le emozioni di un ritorno alla vittoria che aspettava dal Gran Premio della Malesia dello scorso anno, quando però si era imposto nella gara lunga domenicale.

"E' da ieri che ho veramente un bel feeling con la moto, quindi sapevo che oggi avrei fatto bene. Non pensavo magari alla vittoria, perché Martin aveva tenuto un ritmo incredibile stamattina, alla fine però qualche dettaglio ci ha fatto fare la differenza nella Sprint. Tornare a vincere è bellissimo, anche se la gara vera è quella di domani, quindi bisogna rimanere sul pezzo e cercare di fare altrettanto bene. Però era un po' di tempo che la cercavo quest'anno, poi il primo podio in una Sprint è una vittoria, quindi meglio di così non poteva andare".

Enea Bastianini, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Per centrare il bersaglio più grande quest'anno per ora gli era mancato l'essere più incisivo in qualifica. Tante volte, infatti, avevamo visto Enea rendersi protagonista di bellissime rimonte dalla terza e dalla quarta fila, arrivando anche a salire sul podio. Non è un caso, dunque, che questa volta che era in prima fila sia arrivato il successo.

"Diciamo che partire davanti è più facile. Quando parti da dietro, si soffre tanto con l'anteriore, perché c'è l'aerodinamica e ci sono anche tanti altri fattori, quindi non è semplice rimontare. Oggi ne dovevo approfittare, quindi dovevo rimanere agganciato a Jorge e cercare di passarlo. E' andata bene, ora speriamo di continuare così. Il sabato l'abbiamo passato, vediamo di ripeterci domani e poi ci sono altre dieci gare".

Prima di congedarsi, il riminese ha rivelato anche un piccolo acciacco fisico, ma non tale da precludergli la vittoria: "Soprattutto nei primi quattro o cinque giri, Jorge era veramente forte nei cambi di direzione. Io non ero al 100%, perché anche stamattina mi faceva un po' male il braccio, quindi non riuscivo ad essere perfetto e a volte perdevo qualcosina. Adesso il fisioterapista dovrà fare un bel lavoro per domani, perché ci sarà da fare il doppio dei giri, quindi sarà più difficile".

Con la vittoria di oggi ed il contemporaneo ritiro di Pecco Bagnaia, Bastianini ha ridotto a 55 punti il suo gap nei confronti del compagno di box. Per lui quindi il sogno iridato c'è ancora ed è troppo presto per rinunciarci: "E' tutto aperto, io non mollo. Sono qui per provarci ogni gara".