MotoGP | Bastianini: "Sprint buona, ma ero troppo carico in Curva 2"

In un fine settimana nato male, o comunque ben distante dai crismi che lo avevano portato a dominare quello di Silverstone, Enea Bastianini è riuscito a metterci una pezza concludendo la Sprint del sabato al Red Bull Ring con un quarto posto che limita i danni e i punti persi da Francesco Bagnaia e Jorge Martin, appaiati in testa al Mondiale Piloti di MotoGP.

Il romagnolo del team ufficiale Ducati sapeva di dover partire nel migliore dei modi per avere ambizioni di classifica, ma le qualifiche lo hanno visto scattare dalla terza fila, in settima posizione. Tutto perduto? Neppure per sogno. Enea è partito molto bene al via, sfruttando perfettamente lo stacco di frizione e le caratteristiche della Desmosedici GP 2024.

Purtroppo, però, dopo curva 1 Enea ha vanificato tutto quanto di buono fatto dopo il via arrivando troppo forte in curva 2. La frenata non è stata adeguata alla velocità della moto, così il riminese si è trovato a dover andare lungo, cestinando tutto quanto di buono fatto fino a quel momento.

"Sono partito bene. Ero pieno di energia, sono arrivato troppo carico e aggressivo in Curva 2. Ho fatto fatica a fermare la moto, ho perso un po' il posteriore e sono andato lungo, perdendo un sacco di posizioni", ha ammesso Bastianini nel debrief al termine della Sprint dell'Austria.

Enea Bastianini, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

"Posso anche dire che questo ha fatto parte del processo, ma domani ho proprio bisogno di partire in un altro modo. Devo fare qualcosa di diverso. Sono felice della gara di oggi perché rispetto a ieri sono migliorato. Sono tornato al mio set up base dopo aver provato tante soluzioni, manessuna di queste era la strada giusta da seguire. Alla fine la gara è andata meglio delle aspettative. Ho fatto solo un errore, quello in curva 2 all'inizio, poi è andata bene. Dovrò fare un buon warm up domattina per essere pronto in gara".

Bastianini ha anche offerto una buona panoramica di dove Bagnaia, a parità di moto, stia facendo la differenza rispetto a lui, così come lo ha fatto con Jorge Martin, molto forte nelle curve sinistrorse che compongono parte del terzo settore del Red Bull Ring.

"Ogni volta ho più bloccaggio rispetto a Pecco. E in questa pista ancora di più, perché qui si frena forte. Ho provato a cambiare un po' l'assetto proprio per evitare di bloccare la gomma. Ma credo che comparando me e Pecco, la differenza maggiore sia proprio in frenata. Mentre comparandomi con Jorge, nel settore 3 è molto forte nelle due curve a sinistra. Devo cercare di trovare un buon compromesso. Oggi non ho avvertito grossi bloccaggi, ma domani dovremo cercare di fare un passo avanti ulteriore".