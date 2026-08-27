MotoGP | Bastianini spiega perché ha scelto Trackhouse: "Ho visto da subito il potenziale dell'Aprilia"

In ritardo, ma è arrivato. Per l’annuncio dell’approdo di Enea Bastianini in Aprilia Trackhouse era solo questione di tempo, ma in realtà l’accordo era già chiuso da un paio di mesi. Finalmente il riminese non dovrà più schivare le domande sul proprio futuro, in quanto nella giornata di lunedì il team satellite della Casa di Noale ha comunicato la sua line-up definitiva per la prossima annata: ad affiancare Raul Fernandez ci sarà proprio lui.

Una decisione che potrebbe non sembrare particolarmente difficile, soprattutto dalla parte del pilota, considerando le poche selle disponibili per il 2027. Ma immaginare, dopo le prime gare della stagione, che Trackhouse potesse avere una serie impressionante di exploit, tanto da porre uno dei propri piloti in lotta per il mondiale, non sarebbe stato così scontato.

E in questo, il “Bestia” l’ha vista lunga, iniziando i colloqui per un posto in Aprilia immediatamente in seguito alla decisione, estremamente rischiosa, di Ai Ogura di firmare per Yamaha.

Ad orientare la sua scelta è stata, senza dubbio, la grandiosa crescita delle moto della Casa di Noale nell’annata in corso, con le RS-GP26 che si sono imposte come punto di riferimento per la griglia, interrompendo il dominio Ducati che perdurava da diverse stagioni.

A facilitare ulteriormente la decisione sono stati i risultati dei test con i prototipi 2027, che hanno visto le Aprilia volare e occupare le prime posizioni. Certamente si tratta di fasi ancora premature per lo sviluppo delle 850cc, ma i segnali mandati dalle moto venete sono più che incoraggianti.

“Ho iniziato a pensare al mio futuro molto presto quest'anno. Partendo dalla prima gara, perché ho visto molto potenziale sulle Aprilia. Penso che possa essere un bel punto di partenza” ha commentato Bastianini nell'incontro con i giornalisti, tra cui quelli di Motorsport.com, avvenuto al suo arrivo ad Aragon.

“Il prossimo anno ci saranno nuove moto, nuovi pneumatici [Pirelli, ndr.], ci saranno molti cambiamenti. Penso di poter essere competitivo per l’anno venturo”.

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3 Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Trackhouse mi è sembrato un team veramente solido, lo hanno dimostrato quest'anno. Ho parlato con Justin (Marks, ndr.), era molto motivato, molto contento di avermi con loro e quindi ci siamo incontrati e ho firmato con loro e con Aprilia”.

A contribuire alla decisione di cambiare aria è stato, certamente, il feeling mai veramente trovato con la KTM, con cui “Bestia” ha sì effettuato gare positive, ma mai con regolarità e costanza.

Il riminese parla di “diverso DNA” tra lui e la moto austriaca, a voler sottolineare l’incompatibilità tra pilota e mezzo che lo ha portato a questa decisione: “Credo che la moto abbia un suo DNA e io ho un mio DNA. Poi abbiamo fatto sicuramente delle bellissime gare, a volte abbiamo trovato la velocità giusta per poterci giocare delle posizioni molto buone, però non è mai arrivato quel click che mi aspettavo e che spero arrivi da un momento all'altro”.

“Però bisogna essere realisti, la velocità pura in ogni weekend non l'abbiamo mai trovata e quindi credo che non sia giusto sia per me che per KTM. Il potenziale della moto credo sia più alto, Pedro è riuscito a dimostrarlo e anche il mio lo è”.

Guardando al presente stretto, ovvero al GP di Aragon in programma questo weekend, il classe ’97 si dice fiducioso che KTM possa performare bene, su una pista in cui storicamente il team austriaco ha ottenuto buoni risultati: “Sì, la KTM è più veloce qua, io anche. L'anno scorso è stato un po' complicato. È difficile recuperare quando inizi con il piede sbagliato. Ma penso che quest'anno sarà diverso”.

Ciò su cui può costantemente contare Enea è il sostegno del proprio box che, come ha sottolineato lo stesso riminese, è sempre stato al suo fianco. Ed è su questo che farà affidamento per portare a termine una stagione travagliata con il sorriso di chi sa di aver vissuto bei momenti nonostante le difficoltà.