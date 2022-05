MotoGP | Bastianini: "Sono tornato veloce e ho passo gara"

Carica lettore audio

Il Gran Premio di Spagna di MotoGP svolto a Jerez si è tenuto meno di 2 settimane fa, eppure per Enea Bastianini sembrano passati secoli. Se sul tracciato andaluso il romagnolo non ha mai trovato il giusto feeling e la velocità necessaria per giocarsi posizioni importanti in gara, a Le Mans la situazione sembra diametralmente opposta.

Oggi il pilota del team Gresini Racing ha ottenuto il miglior tempo nelle Prove Libere 2 del Gran Premio di Francia siglando il nuovo record della pista in 1'31"148. Il crono è arrivato grazie all'ultimo tentativo effettuato con la gomma Soft al posteriore.

I primi 2 tentativi - seppure molto buoni - erano stati vanificati per essere andato oltre i limiti della pista. Il terzo tentativo, invece, è stato quello buono: Enea ha fatto la differenza nei primi 2 settori per poi limare qualcosa anche nell'ultima parte della pista. Dopo il suo giro veloce è caduto, ma il segnale lanciato agli avversari è stato chiaro: la "Bestia" è tornata.

"Sono contento della giornata. Un po' meno perché sono caduto 2 volte perché si è chiuso l'anteriore. Oggi pomeriggio stavo spingendo, stamattina invece sono stato un pollo. Ma sono contento perché abbiamo ritrovato la velocità che ci era mancata a Jerez. Non abbiamo capito perché sia mancata, ma forse nei test abbiamo fatto un piccolo passo avanti. Però ormai era tardi, la gara era stata fatta. Qui siamo tornati sulla mia base senza fare troppe modifiche e ha funzionato perché sono andato abbastanza veloce".

Ducati ha portato a Le Mans la carenatura 2022 anche per Bastianini, ma lui ha scelto di utilizzare quella standard, la 2021, perché a Le Mans sembra adattarsi meglio alla conformazione del tracciato: "La nuova carenatura ce l'ho ma per ora non la uso", ha confermato Enea. "Per ora sembra che la 2021 funzioni meglio su questa pista. Qui mi sono trovato bene da subito con quella che ho. Quindi non credo che la userò".

Enea Bastianini, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Se sul giro secco ha fatto già vedere tempi eloquenti, sul passo gara Bastianini si è detto contento. Questo sembra già essere piuttosto buono, ma c'è una variabile importante per domenica. Nel giorno decisivo di questo weekend potrebbe piovere.

"Per la gara siamo messi abbastanza bene. Con la Soft sono andato bene e credo che possa fare la gara. Con la media ha un po' di pompaggi dietro e questo mi limita. All'anteriore dipende dalla temperatura. Per domenica invece sembra che abbiano messo acqua. Ci vorrà più adattamento. Ma stavolta cercherò di partire più aggressivo rispetto a quanto ho fatto in Indonesia".

Fabio Quartararo, nel corso del suo debriefing, ha affermato che vorrebbe sanzioni più severe per chi va troppo lento in pista con le MotoGP. Bastianini si è allineato al pensiero del campione del mondo in carica, spiegando il suo punto di vista.

"Sono d'accordo con quanto ha detto Quartararo sulle sanzioni da inasprire per chi va troppo piano in pista. Con queste moto è pericoloso 'pascolare'. Le velocità sono altissime e fortunatamente non succede spesso. Accade di più in Moto3 con i ragazzini. In MotoGP se uno fa un errore è meno accettabile".

"Le Mans è una delle mie piste preferite e il pubblico è molto appassionato. Credo di avere anche molti tifosi. In tanti tifano Quartararo, ma ho visto anche alcune bandiere mie, è molto bello. E' bello che la gente mi riconosca così. Sicuramente le 2 vittorie di quest'anno mi hanno aiutato, è molto bello", ha concluso il pilota del team Gresini.