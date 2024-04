MotoGP | Bastianini: “Sono costante, vicino a com’ero nel 2022”

Il COTA è feudo di Marc Marquez, ma Enea Bastianini è stato uno dei pochi piloti ad aver interrotto l’egemonia dell’otto volte iridato, trionfando nell’edizione del 2022 con i colori Gresini. Lo scorso anno, l’attuale pilota factory è stato costretto a saltare l’appuntamento americano a causa dell’incidente di Portimao in cui aveva rimediato la frattura della scapola, ma quest’anno è pronto al riscatto.

Bastianini ha iniziato la stagione 2024, che può essere decisiva in ottica mercato, con il piede giusto, dimostrandosi competitivo e a suo agio in sella alla Desmosedici GP24. Il romagnolo si presenta al Gran Premio delle Americhe addirittura davanti al proprio compagno di squadra in campionato, dunque i presupposti per replicare quanto visto nel 2022 ci sono tutti.

“Ho dei bei ricordi legati al 2022 qui al COTA, è stata una vittoria grandiosa”, ricorda Bastianini durante la consueta conferenza stampa del giovedì. “L’anno scorso avevo saltato questo gran premio per l’infortunio ed è stato molto brutto per me. Ma quest’anno arrivo da un gran podio a Portimao, al momento sono molto costante e vedremo se riusciremo a continuare su questa direzione. Credo che abbiamo un buon assetto su ogni pista e questo è importante”.

Il tracciato di Austin ha delle caratteristiche che lo rendono particolarmente impegnativo per i piloti e sarà importante la forma fisica, oltre alla moto: “Vediamo se riuscirò ad essere veloce anche quest’anno qui ad Austin, ma a livello fisico è una delle piste più difficili, se non una delle gare più complicate dell’anno, vediamo come andrà”.

Enea Bastianini, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

“Credo che qui al COTA sia importante il pickup della moto. Penso che per il momento dobbiamo fare un po’ di modifiche in quest’area perché con la MotoGP attuale è molto importante l’angolo della moto e su questo tracciato può essere una soluzione. Però penso che possiamo essere molto vicini a come eravamo nel 2022”, spiega Bestia.

Il pilota Ducati e Alex Rins sono gli unici due piloti ad aver vinto ad Austin ad eccezione di Marc Marquez. Ma qual è il segreto per trionfare nel feudo del catalano? “Non so”, risponde Bastianini. “Questa pista è molto fisica e se sprechi troppe energie nella prima parte, a fine gara non riesci a essere veloce. Ma dipenderà da diverse cose, quest’anno c’è un nuovo asfalto, dipenderà anche dalle mie condizioni e vedremo durante il fine settimana di gara. Ma penso che non abbiamo grandi segreti”.

Non manca un commento alla più grande novità degli ultimi anni in MotoGP: Liberty Media. L’azienda statunitense, che gestisce già la Formula 1, controllerà anche il massimo campionato dei prototipi a due ruote e la notizia è stata accolta con entusiasmo. “Può essere una scelta molto positiva. Abbiamo visto che il lavoro di Liberty con la Formula 1 è stato molto buono e penso che possano fare lo stesso anche con la MotoGP. Ma vedremo, dal 2027 sarà tutto molto diverso, con delle moto differenti e vedremo se saranno cambiate anche un po’ le carte in tavola”, afferma Bastianini.