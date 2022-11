MotoGP | Bastianini soddisfatto del 3° posto in campionato

Carica lettore audio

Quella appena conclusa è una stagione da incorniciare per Enea Bastianini. Il pilota del team Gresini, che ha iniziato il 2022 con un successo a sorpresa nella gara inaugurale del Qatar, è riuscito ad imporsi in quattro appuntamenti ed in occasione del round finale di Valencia, chiuso in ottava posizione, è stato in grado di vincere il duello a distanza con Aleix Espargaro conquistando il terzo posto nel campionato piloti.

Certo, non si può non sottovalutare la sfortuna che oggi ha colpito il pilota dell’Aprilia costretto al ritiro per un guasto al motore, ma nel bilancio complessivo di questo 2022 quanto fatto da Enea è stato di altissimo livello.

Per “La Bestia” l’ultima gara col team Gresini, però, non è stata semplice. Le due cadute al sabato hanno rischiato di compromettere l’intero weekend, ma in gara Enea è stato in grado di raddrizzare un fine settimana non iniziato nel migliore dei modi.

“I miei sentimenti alla fine di questo campionato sono positivi” ha dichiarato Bastianini. “Ieri per me è stata una giornata disastrosa, ma oggi siamo tornati molto forti sin dal mattino. In gara ero fiducioso di poter essere competitivo Alla fine non era necessario spingere sempre al 100%.”.

Enea Bastianini, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Enea ha poi voluto ringraziare la sua squadra per il grande lavoro compiuto nel 2022. Riuscire a tramutare in risultati le sensazioni positive della vigilia non era cosa semplice, ma il team Gresini ha fornito tutto il supporto necessario a Bastianini.

“Sono molto contento di aver chiuso al terzo posto in campionato e di aver vinto nella classifica riservata agli indipendenti. Sono felice per il team perché quest’anno abbiamo fatto davvero un ottimo lavoro”.

“Quando abbiamo iniziato questa stagione ero fiducioso di poter stare costantemente nelle posizioni di vertice, ma poi questa sensazione si doveva trasformare in qualcosa di concreto. Abbiamo conquistato quattro vittorie e sei podi. Per un team indipendente è un risultato notevole”.

Chiusa l’esperienza col team Gresini per Enea è già tempo di pensare al 2023 ed al passaggio in Ducati. Già da martedì La Bestia prenderà confidenza con una realtà tutta nuova.

“Lottare per il titolo il prossimo anno, soprattutto all’inizio, non sarà facile specie anche perché Pecco sarà molto forte. Credo però che potremo provare a fare un bel lavoro insieme perché la Ducati è un team fantastico e la moto è davvero competitiva su quasi tutti i tracciati”.

“Già da martedì ci aspetta molto lavoro. All’inizio sarà importante imparare dal mio compagno di squadra e capire come il team lavora”.