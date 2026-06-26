MotoGP | Bastianini: "Se non restano piloti italiani in Ducati, qualcosa non ha funzionato"

Enea Bastianini è a una settimana dal conoscere il suo futuro in MotoGP. Il contratto che firmò a suo tempo con KTM contiene una clausola che conferisce alla Casa austriaca la facoltà di rinnovargli unilateralmente per un'altra stagione (2027), che sarebbe la terza.

Questa disposizione scade il 30 giugno, anche se l'italiano confida che i responsabili dell'azienda di Mattighofen rispetteranno quanto stabilito, e lo lasceranno libero da quell'impegno. In questo modo, Bastianini potrà eseguire l'accordo che ha con Trackhouse, che, con la benedizione di Aprilia, spera di aggiungere un altro italiano al progetto della Casa di Noale.

Aprilia ha annunciato questo giovedì che Pecco Bagnaia si unirà alla sua squadra ufficiale nel 2027, e lì affiancherà Marco Bezzecchi. Se arriverà Bastianini saranno tre italiani per quattro moto. Ad un certo punto si era prospettata anche la possibilità che Luca Marini completasse il quartetto, ma i buoni risultati di Raul Fernandez hanno rafforzato il madrileno, che ha già concordato la sua permanenza.

La scommessa sul talento locale dell'Aprilia contrasta con l'approccio della Ducati, che per la prima volta dal 2010 non avrà un pilota italiano nel suo team ufficiale, dopo che questo mercoledì è stato reso pubblico l'arrivo di Pedro Acosta, che l'anno prossimo farà coppia con Marc Marquez.

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3 Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Ma la cosa non finisce lì. Delle altre quattro Ducati disponibili, solo una di esse può finire a un italiano. Si tratta di una delle due gestite dalla VR46, dato che l'altra la guiderà Fermín Aldeguer. Con lui, Marquez e Acosta nella struttura ufficiale, e Joan Mir e Daniel Holgado nel Gresini Racing, saranno, come minimo, cinque spagnoli su sei posti. Un contrasto tremendo rispetto ad Aprilia.

Bastianini ha vestito di rosso nel 2023 e 2024, dopo che i dirigenti Ducati scelsero lui, invece di Jorge Martin, che rimase in Pramac per vincere il titolo nel 2024. Interrogato da Motorsport.com su quella diaspora di italiani da quella che, fino ad ora, era il marchio simbolo del Paese dello stivale in MotoGP, "Bestia" ha fatto riferimento ad una questione strategica, soprattutto negli ultimi anni.

"In Ducati hanno gestito le cose in modo particolare, perché, se non resta nessun italiano sarà perché qualcosa non ha funzionato. Ma non sta a me giudicarlo", ha dichiarato il pilota della KTM Tech 3. Per il ragazzo di Rimini, Ducati ha dato una sterzata quando Marquez è entrato nell'equazione: "Ducati, nel 2024, ha abbandonato una linea di progetto per andare verso un'altra. In quel momento sono cambiate le cose. Molti italiani eravamo lì, e la strategia è cambiata".

Sulla coppia che formeranno Acosta e Marquez, Bastianini non ha alcun dubbio che il principale beneficiario sarà lo spettatore, poiché Marquez non si arrende mai e il suo nuovo compagno si adatta meglio di chiunque altro a qualsiasi circostanza. "L'anno prossimo, con loro, ci divertiremo. Acosta si troverà bene e sarà molto veloce fin dall'inizio. Perché si adatta molto bene a qualsiasi situazione. E come abbiamo visto a Balaton, Marc non si arrende mai", ha concluso il pilota ancora in forza alla KTM.