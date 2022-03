MotoGP | Bastianini: "Spero sabato sia tutto pronto e funzionante"

Carica lettore audio

Il Gresini Racing è stato uno dei team più colpiti dal ritardo del materiale, che ha costretto il campionato a sospendere la sessione di prove libere del venerdì di Termas de Rio Hondo. Nella giornata di sabato, dunque, la MotoGP dovrà affrontare tre sessioni di prove libere e le qualifiche.

Questo ha sconvolto i piani di molti dei piloti della classe regina perché, per la prima volta nella storia del campionato, non avranno i loro prototipi a disposizione nella giornata di venerdì. L'attuale leader del campionato, Enea Bastianini, è uno dei piloti che si ritrovano con il box vuoto.

"Al momento non abbiamo nulla", ha detto Enea durante la conferenza stampa del Gran Premio d'Argentina. "Speriamo che tutto arrivi domani. Sarà difficile per i meccanici, ma spero che sabato tutto sarà pronto e funzionante".

"Vedremo cosa possiamo fare. Non c'è tempo per modificare troppo la moto, sarà più difficile trovare l'assetto perfetto", ha aggiunto il pilota del Gresini Racing.

Di conseguenza, Enea assicura che l'importante questo fine settimana sarà "prendere le decisioni migliori nel miglior modo possibile".

Dopo una gara difficile a Mandalika, il pilota del Gresini Racing ha imparato molto dalla sua prima gara sul bagnato.

"La prima parte è stata un disastro, ma ho guadagnato fiducia e ho recuperato terreno sul gruppo davanti a me", ha ricordato Enea. "Alla fine mi sono sentito veloce e soddisfatto della gara, ma non del risultato".

Enea Bastianini, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bastianini inizia il suo fine settimana a Termas de Rio Hondo con una nuova opportunità per difendere la leadership 2022.

"Al momento sono felice di guidare il Mondiale, ma questo è un campionato del mondo lungo e ora dobbiamo affrontare la gara in Argentina. Il mio obiettivo è di stare nelle prime cinque posizioni.

"Non devo pensare al futuro oltre a questo. L'importante è capire il potenziale della moto, che è incredibile rispetto alla GP19. Penso che possiamo essere veloci qui. È la prima volta che corro qui in MotoGP e penso che sarà una gara dura, ma sono pronto".

"Per me questa moto può essere veloce su questa pista. Inoltre, penso che il grip non sarà perfetto come a Mandalika o in Qatar, ma mi piace questa situazione. Devo rimanere concentrato, soprattutto sabato, perché sarà un sabato lungo. È importante essere veloci in qualifica", ha insistito.

Per quanto riguarda il nuovo layout del Red Bull Ring, il pilota del Gresini Racing ha indicato che per lui, il circuito è attualmente "più adatto alla F1".

"Ho visto ieri che c'è una nuova chicane. È strano vederlo così, ma dovremo provarlo. Ora, per me, il dritto è troppo corto. Ma vedremo i primi giri, saranno difficili", ha detto.

Per quanto riguarda un possibile cambio di format in futuro, con l'ipotesi di weekend di due soli giorni, Enea è parso confuso: "Potrebbe essere diverso, ma per me sarà più o meno lo stesso... in ogni caso, proveremo questo sabato", ha concluso.