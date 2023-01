MotoGP | Bastianini: "Rivalità? Io e Pecco per ora ci ridiamo sopra"

Carica lettore audio

Enea Bastianini festeggia oggi 25 anni e lo fa a cavallo tra una stagione indimenticabile, andata al di là di ogni più rosea aspettativa della vigilia, e quella che invece dovrà consacrarlo definitivamente tra i big della MotoGP con l'approdo nel team ufficiale Ducati.

Una promozione che si è guadagnato sul campo, con quattro vittorie che gli sono valse il terzo posto nella classifica iridata, alle spalle del futuro compagno di box Pecco Bagnaia e del francese Fabio Quartararo. Non a caso, le ambizioni per il 2023 sono alte e non lo nasconde: "Certo, il Mondiale", ha risposto quando gli è stato chiesto se abbia chiaro il suo target in un'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport.

Il riminese ha già avuto modo di vestirsi di Rosso nei test di Valencia ed alla grande festa per il doppio Mondiale Ducati di un paio di settimane fa a Bologna. Il debutto da pilota ufficiale a tutti gli effetti avverrà però tra una ventina di giorni, con la presentazione che andrà in scena sulle nevi di Madonna di Campiglio. Nel frattempo, "Bestia" ha ribadito di non avere alcuna intenzione di cambiare il suo approccio alla MotoGP

"Resterà invariato, partivo per vincere prima e partirò per vincere ora. Quello che mi immagino molto più impegnativo sarà tutto il lavoro di comunicazione all'interno del team: ci saranno molte più persone con cui relazionarmi e dovrò imparare nel modo migliore. Oltre ad essere curioso di quello che scoprirò, essere ufficiale mi dà solo più carica", ha spiegato Enea.

Intanto ha cominciato anche a coltivare il rapporto con un vicino di box "pesante", visto che si parla del campione del mondo in carica. "Abbiamo parlato un po' a Valencia, scambiandoci le prime opinioni. Ma abbiamo fatto solo un test assieme, le informazioni non erano ancora tante ed eravamo stanchi. Ai prossimi test capiremo meglio come collaborare".

In molti sono pronti a pronosticare che vedremo delle scintille all'interno del box della Rossa con due piloti che vogliono puntare al titolo, ma Enea non teme una rivalità troppo accesa con Pecco. "Per ora ci ridiamo sopra. La rivalità ci sarà, è giusto, ma siamo due persone molto tranquille, non vedo problemi tra di noi".

Enea Bastianini, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

I test di Valencia sono stati anche l'occasione per iniziare a prendere le misure al suo nuovo capo tecnico Marco Rigamonti, arrivato a rimpiazzare Alberto Giribuola, che si è accasato in KTM con un ruolo di maggiore responsabilità. "Sono due persone molto diverse, ma concettualmente esprimono le stesse idee. E nei test abbiamo visto che il feeling c'è. La cartina di tornasole sarà vedere come reagiremo nei momenti critici".

A Borgo Panigale stanno lavorando a ritmo incessante sulla GP23, la moto che dovrà difendere il titolo: "Non ci sarà una rivoluzione, la GP22 andava già bene. La cosa importante sarà lavorare sui dettagli, nella MotoGP di oggi fanno la differenza".

In ogni caso, Enea non sembra avere dubbi nell'indicare la Rossa come favorita dei pronostici a bocce ferme. "Secondo me sì, oltre ad essere la più competitiva, è quella che ha ancora più voglia di dimostrare di stare davanti. Almeno inizialmente vedo noi favoriti, ma le altre case non saranno a guardare. Sarà un anno impegnativo".

Per quanto riguarda i principali avversari da affrontare nella corsa al titolo, i nomi sono quelli che è più lecito attendersi. "Non ce n'è uno. Pecco nel finale di stagione è stato molto forte, e si vorrà riconfermare. Quartararo avrà voglia di riscatto e se la Yamaha lo aiuterà potrà dire la sua. Marquez sarà in forma, poi metto Martin e magari anche Aleix Espargaro".

Per concludere però ha lanciato anche una piccola provocazione al nove volte iridato Marc Marquez: "Per tanti anni è stato il riferimento, ma in questi anni il livello si è alzato, ci sono più piloti forti. Lotterà per il titolo, partirà per quello, ma per lui non sarà facile come prima".

Enea Bastianini, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images