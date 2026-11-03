Intervista

MotoGP Malesia

MotoGP | Bastianini ritrova la Top5: "Ora riesco a lavorare bene con il team e il pacchetto"

Il 5° posto agguantato all'ultimo giro in Malesia soddisfa il riminese, che pur soffrendo ancora di alti e bassi della sua KTM è riuscito ad esprimersi al massimo delle possibilità.

Francesco Corghi

Pubblicato: 3 nov 2026, 10:41

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Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Un quinto posto artigliato all'ultimissimo giro e un applauso meritatissimo per Enea Bastianini, che al GP della Malesia traduce in un bel risultato le buone sensazioni che aveva già manifestato nella giornata di venerdì.

Dopo le prime prove, infatti, il portacolori di KTM-Tech 3 si era detto fiducioso di poter concludere bene il fine settimana di Sepang, pista che ha sempre gradito e dove la sua RC16 poteva esprimersi bene, seppur con qualcosina da sistemare.

Mentre la gara Sprint del sabato è più che altro servita per affinare i dettagli tagliando il traguardo in 9a posizione, 'Bestia' ha sfruttato a pieno la corsa lunga di domenica per portarsi subito 6° in classifica, superando Fabio Di Giannantonio e staccando la Ducati-VR46 pian pianino.

Pur non avendo il passo per rimanere con il gruppetto di testa, il riminese si è confermato la miglior KTM dopo Pedro Acosta (secondo al traguardo) e l'errore di Marco Bezzecchi all'ultima tornata gli ha spalancato la porta per superare l'Aprilia del conterraneo e centrare un'ottima Top5 in volata.

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Sono partito bene grazie ad un grande lavoro svolto stanotte da parte del team. Volevo provare qualcosa di diverso e stamattina, durante il Warm-Up, mi sono trovato molto meglio. Lo abbiamo dimostrato anche in gara, ho preso un bel rischio andando a frenare sul cordolo interno di curva 1, ma era l'unico modo per cercare di infilarmi nel gruppetto di dei primi", spiega il romagnolo, che ha anche sognato qualcosina in più.

"Anzi, alla curva 3 ero anche in lizza per il terzo posto, ma ho frenato troppo tardi e sono andato largo perdendo alcune posizioni. Quando Ogura mi ha chiuso la porta alla curva 7 non ho potuto fare molto".

"Ho cercato di stare con il gruppo dei primi, ma quando sei dietro si fa fatica a rimanere agganciati. Soffrivo sull'anteriore, come già accaduto ieri e non era possibile tenere quel passo. Ho lottato molto durante la gara nel tenere la moto in pista, ma comunque abbiamo ottenuto un bel risultato grazie ad un grande lavoro".

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

La Top5 in extremis, con sorpasso su Bez, ha di fatto confermato quelle che erano le aspettative e il potenziale di Bastianini e della sua KTM, con la quale è tutta la stagione che cerca di trovare il giusto feeling per esprimersi al meglio.

"Il sorpasso su Bez all'ultimo giro è stato una sorta di regalo, ma tra quinto e sesto non è che cambi molto. Sarebbe stato meglio arrivare terzo o quarto. Se non avesse sbagliato, comunque, non sarei stato in grado di prenderlo perché era a 1"5 e avrei corso troppi rischi".

"Diciamo che è stato un fine settimana con alti e bassi, ma meno del solito, il che è positivo. Ad ogni gara si impara sempre qualcosa, la nostra moto non si comporta mai allo stesso modo e bisogna sempre cercare di capire cosa poter estrarre dal suo potenziale".

"Su questa pista mi è mancata un po' l'elettronica, in alcuni punti non funzionava come avrebbe dovuto. Con il team abbiamo cercato di sistemare le cose, ma in accelerazione soffrivo di più rispetto ad altre moto. Ho dovuto correre in modo conservativo per non bruciare le gomme".

"In generale, stiamo facendo il massimo e inizio ad esprimermi bene anche con questo pacchetto, con cui avevo fatto fatica fino ad ora. E poi è altresì vero che lavorare sempre con persone diverse all'interno del box non è stato semplice, ho dovuto riadattarmi tutte le volte con il mio metodo. Con questo gruppo, comunque, iniziamo a capirci bene, ad essere veloci e a fare bene in Qualifica, che era il problema più grosso".

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