MotoGP | Bastianini ritiene eccessiva la sua penalità per il contatto con Mir

Enea Bastianini ha vissuto una gara movimentata domenica in Ungheria. Partito bene, era sesto al sesto giro, quando ha allargato la traiettoria alla curva 1 e ha urtato Joan Mir mentre rientrava in pista. I commissari lo hanno immediatamente giudicato colpevole e lo hanno punito con una long lap penalty. Una penalità che il pilota italiano rimpiange, ritenendola eccessiva alla luce dei fatti.

"È stata una gara strana per me. Quando ho visto l'incidente alla prima curva, ho pensato che sarebbe stata esposta la bandiera rossa perché ho visto molti piloti a terra. Ma no, abbiamo continuato ed ero in buona posizione, stavo lottando per un buon piazzamento", racconta Bastianini.

"Non stavo andando male, ero abbastanza avanti in classifica, solo che ho sbandato all'uscita dell'ultima curva e sono arrivato alla prima curva in ritardo in frenata, quindi ho dovuto tirare dritto. La sfortuna è che, quando sono tornato in pista, c'era Joan. Ho cercato di raddrizzare la moto ma ero davanti a lui, l'ho visto solo alla fine e ci siamo toccati".

"Poi ho ricevuto questa penalità, a mio avviso un po' troppo severa. Forse sarebbe stato meglio farmi perdere una posizione", continua il pilota della KTM Tech3, che questo episodio ed il long lap hanno fatto precipitare all'11° posto.

"Per me, il long lap era eccessivo. Probabilmente sarebbe stato meglio farmi perdere una posizione. Per me, quella sarebbe stata la penalità giusta. Joan non è caduto, e poi ero davanti a lui, non ho visto la moto. Quando l'ho visto, ho cercato di non toccarlo, ma quando è arrivato l'ho sfiorato un po'. La penalità era eccessiva, ma quest'anno se ne vedono molte, sono le nuove regole."

Joan Mir ha visto le appendici aerodinamiche della sua Honda staccarsi nel contatto. Enea Bastianini, invece, non ha notato nulla di strano sulla sua moto e ha potuto continuare la gara : "Non so cosa sia successo alla sua moto dopo il contatto. Da quello che ho visto dopo, credo che abbia perso un'ala. Ma per me è stato un semplice contatto di gara".

"Come ho detto, il massimo sarebbe stato farmi perdere una posizione. Quella, per me, sarebbe stata la giusta penalità. E la mia gara sarebbe probabilmente stata diversa. Da quel momento ho cercato di recuperare sugli altri ma appena mi avvicinavo, niente, era impossibile sorpassare".

Una seconda penalità per aver tagliato una chicane

Tuttavia, quella non sarebbe stata l'unica penalità di Enea Bastianini in questa gara, perché subito dopo aver ricevuto questa prima sanzione, l'italiano si è reso colpevole di aver tagliato il circuito senza perdere abbastanza tempo agli occhi dei commissari.

"Cercando di recuperare posizioni, ho tagliato la chicane. Ho perso una posizione rispetto a Toprak (Razgatlioglu), ho cercato di perdere un secondo ma probabilmente non ci sono riuscito. È per questo che ho fatto un altro long-lap", si rammarica. "Non si sa mai davvero quanto si perde. Ho fatto passare Toprak, mi sono messo dietro di lui lasciando abbastanza spazio, ma a quanto pare non era sufficiente".

Joan Mir è finito per cadere. Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Bastianini alla fine ha chiuso nono, con un ritmo che, secondo lui, era da top 5. "È una soddisfazione", afferma nonostante le difficoltà nel sorpassare. "Il mio ritmo era buono quando ero da solo".

"Quando ero dietro agli altri, seguivo e non riuscivo ad attaccare perché ci manca comunque quel qualcosa in più in termini di accelerazione per riuscire a stare al contatto con gli altri. Poi si punta tutto sulla frenata, ma a volte si rischia di andare dritto. È un peccato perché avremmo potuto ottenere un buon risultato".

Joan Mir attribuisce la sua caduta ai danni subiti

Per quanto riguarda Joan Mir, sebbene inizialmente abbia mantenuto la sua posizione, ha poi risentito dei danni causati dal contatto con Enea Bastianini. Il pilota Honda è caduto al 15° giro e ha collegato direttamente la caduta a quell'incidente.

"La mia moto era piuttosto danneggiata, credo sia per questo che sono caduto. La pedana era allentata", spiega lo spagnolo. "Bisogna vedere perché la mia caduta è stata piuttosto strana".

"Ero dietro a Diogo (Moreira), senza fare nulla di particolare perché avevo dei problemi con la pressione anteriore. Avevo un avviso che mi segnalava che la pressione era molto alta e questo rendeva difficile, se non impossibile, qualsiasi attacco agli altri piloti".

"Quindi stavo aspettando un po' che Diogo o Jack (Miller) commettessero un errore, e penso di aver avuto qualcosa in più, ma quell'incidente è stato sfortunato. Penso che oggi avessimo una buona occasione per conquistare punti importanti, visto quello che è successo alla partenza e il fatto che molti piloti veloci non sono arrivati alla fine del primo giro. C'era un'occasione e non l'abbiamo colta".