MotoGP | Bastianini risponde a Bagnaia ad Aragon con Quartararo out

Carica lettore audio

E' sembrato quasi il replay di Misano, ma questa volta si è concluso a parti invertite. La battaglia per la vittoria a Motorland Aragon è stata tutta in famiglia tra le Ducati, ma a spuntarla questa volta è stato Enea Bastianini, che proprio all'ultimo giro ha trovato il sorpasso decisivo ai danni di un Pecco Bagnaia che però riapre prepotentemente la corsa al titolo. Inoltre, con il decimo successo stagionale, la Casa di Borgo Panigale si è portata a casa con larghissimo anticipo il titolo Costruttori 2022.

Chi immaginava che Marc Marquez avrebbe potuto vestire i panni dell'arbitro nella corsa al titolo, infatti, è stato accontentato, anche se non nel modo in cui si sarebbe sperato. Il pilota della Honda è partito fortissimo dalla quinta fila e in poche curve si era portato in sesta posizione, giusto davanti a Fabio Quartararo.

Alla curva 3, Marc ha perso il posteriore della sua RC213V e Fabio non ha potuto fare niente per evitarlo: la carambola del francese è stata impressionante, perché la sua Yamaha gli è anche passata sopra. Fortunatamente se l'è cavata solo con una brutta abrasione sul petto, ma questo è uno zero pesante per lui, perché ora Bagnaia è solo a 10 punti di distanza e gliene ha recuperati ben 80 nelle ultime cinque gare.

Marquez invece è sorpavvissuto a questo primo contatto, ma una parte della carena della M1 di Quartararo si era infilata tra il forcellone e la gomma posteriore della sua Honda. Quando in uscita dalla curva 7 ha attivato l'abbassatore, la sua moto quindi ha scartato verso sinistra, travolgendo quella di Takaaki Nakagami, che è caduto, venendo miracolosamente evitato da tutti quelli che lo seguivano. A questo punto anche per Marc la gara è finita con il rientro ai box e le scuse agli avversari coinvolti.

L'attenzione quindi si è spostata nuovamente al comando ed al duello tra le due Ducati, che erano già in fuga con Bagnaia davanti a Bastianini. Dopo una decina di giri, Bastianini aveva provato a portarsi davanti, ma poi è finito lungo alla curva 12, cedendo nuovamente la leadership a Bagnaia e dovendo di nuovo mettersi in caccia.

Il ricongiungimento definitivo è arrivato a cinque giri dal termine, ma "Bestia" ha aspettato l'ultima tornata per l'affondo decisivo: il pilota del Gresini Racing si è infilato all'interno della curva 7 e a quel punto Pecco non ha avuto più modo di provare a replicare e negargli la quarta affermazione stagionale.

Come detto, per Bagnaia rimane comunque un risultato pesante (il primo podio del 2022 che non sia una vittoria), con la speranza ovviamente che questi 5 punti non risultino decisivi nella corsa al titolo a fine stagione. Anche Enea si avvicina nel Mondiale, ma 48 punti sono ragionevolmente tanti a cinque gare dal termine, soprattutto con ben tre avversari davanti.

Le due Desmosedici GP e l'incidente al primo giro hanno ovviamente rubato la scena, ma anche per Aleix Espargaro è stata una domenica importante. Il pilota dell'Aprilia è riuscito a ritrovare un podio che gli mancava dal Mugello e in questo modo ha rilanciato la sua candidatura al titolo, perché ora i punti da recuperare su Quartararo sono solo 17 anche per lui.

Lo spagnolo è stato nella scia della KTM di Brad Binder, scattato benissimo dalla quarta fila, quasi per tutta la gara. Al penultimo giro però si è infilato con decisione all'interno della curva 1, negando alla Casa austriaca un podio che stava già assaporando e che ormai mancava dalla vittoria di Miguel Oliveira (oggi 11°) a Mandalika. Il sudafricano però ha dimostrato cosa potrebbe essere la RC16 se non fosse sempre relegata a partire dalle retrovie.

Dopo essere stato secondo all'inizio della corsa, Jack Miller invece ha via via perso posizioni, fino a chiudere in quinta posizione. Più staccato dall'australiano c'è poi un altro terzetto di Ducati, nel quale Jorge Martin ha avuto la meglio su Luca Marini, nuovamente autore di una bella rimonta, e su Johann Zarco.

Sfortunato invece Alex Rins, costretto a finire larghissimo alla curva 3 per evitare Quartararo e poi protagonista di una bellissima rimonta che lo ha portato al nono posto, davanti alla Ducati di Marco Bezzecchi. Il passo del pilota della Suzuki, però, sembrava in linea con i migliori, quindi per l'ennesima volta può mangiarsi le mani. Anche Maverick Vinales non è riuscito a risalire più di tanto dal fondo dello schieramento, chiudendo solamente 13° con la sua Aprilia. Fuori dai punti invece Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio, rispettivamente 17° e 19°.