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MotoGP | Bastianini: "Restano due gare e voglio regalare un podio alla mia squadra"

Nonostante delle fastidiose vibrazioni, il pilota della KTM Tech3 ha ottenuto in Qatar la sua terza top 5 nelle ultime cinque gare. I suoi progressi recenti sono piuttosto evidenti, ma prima di congedarsi a fine anno dalla squadra diretta da Guenther Steiner vorrebbe almeno regalarle un podio.

Matteo Nugnes

Pubblicato: 10 nov 2026, 10:52

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Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Ci è voluto parecchio tempo, ma finalmente Enea Bastianini sembra aver trovato la chiave giusta per spremere fuori il potenziale della sua KTM. Il pilota riminese, infatti, si è piazzato nella top 5 in tre delle ultime cinque uscite domenicali (pure nella Sprint in Giappone), ma per lui rimane il cruccio di non essere ancora riuscito a regalare un podio ai ragazzi del team Tech3, che saluterà alla fine di questa stagione.

Ad onor del vero, "Bestia" un terzo posto lo ha ottenuto nella Sprint di Austin, che però ha solo ereditato in seguito ad una penalità inflitta all'altra KTM di Pedro Acosta per un'infrazione legata alla pressione degli pneumatici. Poi l'obiettivo sarebbe quello di provare a farlo in una gara lunga.

Il Gran Premio del Qatar sembrava poter essere l'occasione giusta, perché nelle prime fasi della corsa era nel trenino capitanato da Acosta e da Marc Marquez, che si giocava proprio la terza posizione. Poi il suo compagno di marchio ha avuto di nuovo problemi con la pressione ed è stato costretto a farsi passare, e in quella fase il pilota della Ducati ha cambiato ritmo, rendendo di fatto impossibile la possibilità di salire sul podio.

Dopo aver a sua volta scavalcato Acosta, il riminese invece ha dovuto fare i conti con delle fastidiose vibrazioni che alla fine gli sono costate anche la quarta posizione, impedendogli di reagire quando alle sue spalle si è fatto minaccioso Ai Ogura con l'Aprilia del Trackhouse Racing.

"La partenza è stata buona. Ho mantenuto una buona traiettoria e alla prima curva ero in una buona posizione. Poi ho cercato di stare vicino ad Acosta e Marquez per lottare per il podio, ma a metà gara Marc è sparito e non c'è stato più nulla da fare", ha detto Bastianini ai giornalisti presenti a Lusail, tra cui quelli di Motorsport.com.

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Inoltre, sono stato sotto pressione per tutta la gara. Il nostro punto debole erano le curve a sinistra, perché avevamo un sacco di vibrazioni. Non possiamo lamentarci al 100%, perché durante il weekend non eravamo stati esenti da quel problema. Ma una volta in gara, anche nella Sprint, questo problema si è aggravato notevolmente. Inoltre, ho dovuto lottare anche con me stesso, perché avevo perso il ritmo e alla fine della gara ero in difficoltà", ha aggiunto.

Al netto di queste problematiche, il bilancio rimane positivo, con la speranza nelle prossime due gare di riuscire a festeggiare quel podio insieme alla squadra diretta da Guenther Steiner, prima di passare a difendere i colori del Trackhouse Racing e dell'Aprilia a partire dai test di Valencia.

"Comunque abbiamo fatto un buon lavoro. Credo che questa volta siamo la prima KTM. Beh, sono un po' nervoso perché ho cercato di lottare molto per il podio in questo periodo e ci sono andato vicino in questa fase finale della stagione, ma non è mai andata bene. Ma abbiamo ancora due gare e voglio regalare questo podio alla mia squadra".

Quando poi gli è stato chiesto ancora se proprio non ci fosse la possibilità di provarci nella notturna qatarina, ha concluso: "Nella prima parte della gara ho cercato di mantenere la calma, provando a risparmiare un po' di più le gomme per la fine della gara. Ma quando Marc ha cambiato ritmo, ho provato a spingere anche io, ma lui aveva un ritmo migliore del mio".

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