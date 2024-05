MotoGP | Bastianini: "Regole 2027? Non mi piace il divieto degli abbassatori"

Con la pubblicazione dei nuovi regolamenti che entreranno in vigore in MotoGP a partire dalla stagione 2027, era quasi inevitabile che questi diventassero uno dei temi più caldi del giovedì di Le Mans, che apre il fine settimana del quinto appuntamento della stagione 2024, il Gran Premio di Francia.

I punti cardine delle nuove regole sono sostanzialmente tre: riduzione della cilindrata a 850cc, riduzione dell'aerodinamica e divieto di utilizzare qualsiasi genere di abbassatore, compresi i dispositivi holeshot per la partenza. Un indirizzo che dovrebbe far calare le velocità massime astronomiche che vengono toccate oggi, anche se qualcuno ha lanciato un allarme legato al fatto che queste nuove moto più leggere e snelle potrebbero paradossalmente risultare più veloci in termini di percorrenza di curva.

Uno dei primi ad essere chiamato a dare la sua opinione su questa possibilità è stato Enea Bastianini, che arriva a Le Mans terzo nel Mondiale, ma il pilota della Ducati non si è voluto sbilanciare troppo sull'argomento, ritenendo che sia ancora presto per provare a trarre delle conclusioni in merito, riconoscendo che comunque sono già stati fatti dei passi avanti nella direzione giusta in questa stagione.

"E' una domanda che dovreste fare più ad un ingegnere. Però sì, probabilmente in curva si andrà più forte. Il problema secondo me oggi inizia ad essere un po' nelle accelerazioni ed in rettilineo più che in curva. Diciamo che la MotoGP è ad un livello che è ancora gestibile: nelle ultime gare abbiamo visto che si riesce di nuovo a sorpassare e la Michelin ci ha portato delle gomme che ci permettono di fare un qualcosina in più. L'anno scorso eravamo più al limite e credo che sia già diventata più divertente quest'anno. Però sono curioso di vedere come saranno le nuove moto", ha detto Bastianini.

Enea Bastianini, Ducati Team Foto di: Ducati Corse

"Faccio fatica ad esprimermi, nel senso che non so cosa aspettarmi dal nuovo regolamento, se cambieranno le velocità a centro curva. Magari potremmo anche essere più veloci, ma in teoria ci sarà meno aerodinamica, quindi non è detto. Sicuramente un cambiamento ci voleva e speriamo che sia in meglio, ma non mi voglio sbilanciare perché non so veramente cosa succederà", ha aggiunto.

Su un aspetto, però, sembra già avere le idee abbastanza chiare ed è il divieto di utilizzare gli abbassatori. Il riminese non è favorevole a questa scelta, perché ritiene che fosse un campo nel quale si sarebbe potuto continuare a lavorare.

"In realtà, il fatto che hanno tolto gli abbassatori mi ha fatto un po' storcere il naso. Non era male e bisognava essere molto concentrati nella guida. Poi noi piloti lo utilizziamo in modo differente, quindi secondo me sarebbe stato interessante continuare a portarlo avanti. Lo hanno voluto togliere, ci si adatta, ma è l'unica cosa che non mi è piaciuta molto", ha concluso.