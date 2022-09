MotoGP | Bastianini promuove il nuovo telaio: “Passo in avanti”

Carica lettore audio

Fresco di podio e vittoria sfiorata domenica, Enea Bastianini è tornato in pista questa mattina per il primo dei due giorni di test sul circuito di Misano. Il pilota del team Gresini ha completato 32 giri, il più rapido dei quali in 1’31”741, che gli ha consentito di arrivare alla pausa pranzo con il quinto tempo. “Bestia” però si è fermato a circa un’ora e mezza dal termine del Day 1, soddisfatto del lavoro svolto durante la giornata.

In Casa Ducati si è lavorato in ottica 2023, in previsione del fatto che Bastianini occuperà il posto nel team ufficiale, nel box accanto a quello di Pecco Bagnaia. Per questo motivo, il portacolori Gresini ha avuto modo di provare un nuovo telaio, che promuove pur ritenendo che serva ancora del lavoro da fare per perfezionarlo: “Abbiamo provato il telaio nuovo che sicuramente useremo nel 2023 e direi che è andata piuttosto bene”.

Enea Bastianini, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Ha dei punti forti, così come il telaio vecchio”, prosegue Enea parlando della novità odierna. “Non è ancora a posto al 100%, penso che anche Pecco ci stia lavorando, quindi bisogna cercare di lavorare su queste due cose”. Tuttavia, Enea è convinto del fatto che siano stati compiuti dei buoni passi in avanti in questa prima giornata.

Il lavoro però non è finito e al termine del primo giorno di test Bastianini si mostra molto soddisfatto: “Sono contento, abbiamo fatto un bel test. Domani faremo un’altra mattinata. Abbiamo ottenuto delle belle informazioni, ma penso che abbiamo fatto un altro passo in avanti. Alla fine ero un po’ stanco e nonostante avessi girato con gomme usate ho fatto un 31. Qui a Misano siamo sempre stati competitivi, ora vediamo nella prossima”.